Над Донецком прогремел взрыв

В небе над Донецком раздался взрыв

В небе над Донецком прозвучал взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.

Звук взрыва был слышен в центральной и северной частях города между 01:45 и 01:50 мск.

11 января сообщалось, что в небе над Донецком произошли три взрыва.

23 декабря стало известно, что автозаправочная станция и многоквартирный дом получили повреждения в результате атак украинских беспилотников-камикадзе по территории Донецкой народной республики. Удары были нанесены по Калининскому району Горловки и Петровскому району Донецка.

В конце ноября беспилотник нанес удар по частному сектору в Донецке, взрыв произошел возле одного из жилых домов. Беспилотный летательный аппарат попал в забор, в результате последовавшего взрыва повреждены как минимум два частных дома.

Ранее в ДНР рассказали об атаке ВСУ на жилой дом по наводке украинского волонтера.