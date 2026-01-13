В столице Камчатки машины высокой проходимости заменили автобусы

В Петропавловске-Камчатском горожан перевозят машины высокой проходимости, потому что столица Камчатки оказалась в зоне влияния мощного циклона. Об этом сообщает местная администрация в Telegram-канале.

Там отметили, что движение общественного транспорта в городе приостановлено по распоряжению губернатора Владимира Солодова. Вместо него перевозить жителей в часы пик будет служебный транспорт. Его можно узнать по официальным гербам города и края.

«С 16:00 до 20:00 на дороги снова выйдут машины высокой проходимости, которые будут курсировать по маршрутам, которые определят, исходя из дорожной обстановки», — говорится в посте.

В ночь на 13 января Охотоморский циклон пришел на Камчатку. В Петропавловске-Камчатском края отменили занятия в школах, а автобусы не вышли на маршруты. Автомобилистам рекомендовали не выезжать на дороги. В регионе объявлена лавинная опасность.

Ранее на Камчатке врачи скорой километр несли на руках пациента с переломом.