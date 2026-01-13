Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

В столице Камчатки машины высокой проходимости заменили автобусы

В Петропавловске-Камчатском жителей перевозят машины высокой проходимости
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

В Петропавловске-Камчатском горожан перевозят машины высокой проходимости, потому что столица Камчатки оказалась в зоне влияния мощного циклона. Об этом сообщает местная администрация в Telegram-канале.

Там отметили, что движение общественного транспорта в городе приостановлено по распоряжению губернатора Владимира Солодова. Вместо него перевозить жителей в часы пик будет служебный транспорт. Его можно узнать по официальным гербам города и края.

«С 16:00 до 20:00 на дороги снова выйдут машины высокой проходимости, которые будут курсировать по маршрутам, которые определят, исходя из дорожной обстановки», — говорится в посте.

В ночь на 13 января Охотоморский циклон пришел на Камчатку. В Петропавловске-Камчатском края отменили занятия в школах, а автобусы не вышли на маршруты. Автомобилистам рекомендовали не выезжать на дороги. В регионе объявлена лавинная опасность.

Ранее на Камчатке врачи скорой километр несли на руках пациента с переломом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27605665_rnd_0",
    "video_id": "record::db4dc99e-b434-4c14-8be0-d5453dae896f"
}
 
Теперь вы знаете
Глубоко фальшиво и запрещено шариатом. Как делают дипфейки и реально ли их распознать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+