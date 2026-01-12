В Воронеже более 40 домов повреждены при атаке дронов ВСУ

Петрин: более 40 домов повреждены при атаке дронов ВСУ на Воронеж

В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронеже зафиксированы значительные разрушения в жилом секторе. Повреждены 12 многоквартирных зданий, 43 частных дома, и, по предварительным данным, 86 автомобилей, заявил глава города Сергей Петрин в Telegram-канале.

«Наверное, один из самых масштабных налетов. Соответственно, объемы повреждений тоже приличные. Это 12 многоквартирных жилых домов, 43 частных жилых дома. И не факт, что эта цифра конечна, потому что кто-то с дачи возвращается, кто-то после отпусков», – отметил Петрин.

До этого губернатор области Александр Гусев сообщил об уничтожении 17 дронов над Воронежем в субботний вечер. Помимо жилых зданий, повреждения также зафиксированы у ряда административных объектов и православной гимназии.

Воронеж подвергся атаке украинских беспилотников в ночь на 11 января, что привело к ранениям четверых жителей – мужчины и трех женщин.

Ранее в одном из районов Воронежской области отменили крещенские купания из-за БПЛА.