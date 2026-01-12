Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

В Воронеже более 40 домов повреждены при атаке дронов ВСУ

Петрин: более 40 домов повреждены при атаке дронов ВСУ на Воронеж
Telegram-канал «Сергей Петрин»

В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронеже зафиксированы значительные разрушения в жилом секторе. Повреждены 12 многоквартирных зданий, 43 частных дома, и, по предварительным данным, 86 автомобилей, заявил глава города Сергей Петрин в Telegram-канале.

«Наверное, один из самых масштабных налетов. Соответственно, объемы повреждений тоже приличные. Это 12 многоквартирных жилых домов, 43 частных жилых дома. И не факт, что эта цифра конечна, потому что кто-то с дачи возвращается, кто-то после отпусков», – отметил Петрин.

До этого губернатор области Александр Гусев сообщил об уничтожении 17 дронов над Воронежем в субботний вечер. Помимо жилых зданий, повреждения также зафиксированы у ряда административных объектов и православной гимназии.

Воронеж подвергся атаке украинских беспилотников в ночь на 11 января, что привело к ранениям четверых жителей – мужчины и трех женщин.

Ранее в одном из районов Воронежской области отменили крещенские купания из-за БПЛА.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27604837_rnd_7",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
Главное — не удариться в паранойю. 7 фильмов, которые заставят сомневаться в реальности
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+