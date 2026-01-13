Размер шрифта
Метеоролог объяснила причину рекордного снегопада в Москве

Синоптик Макарова: мощный снегопад в Москву принес южный циклон
Рекордное количество снега, выпавшее в Москве, связано с приходом южного циклона, для которого характерны обильные осадки. Об этом РИА Новости рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, циклон начал влиять на погоду столицы с 7-8 января. Он пришел с юга, прошел над акваторией Средиземного и Черного морей, где набрал большое количество влаги. В зоне циклона теплый влажный воздух встретился с холодными массами с севера, что привело к интенсивной конденсации и мощным осадкам.

«Это был южный циклон, а южные циклоны обычно приносят осадки, большие осадки. В этот раз получилось так, что над нами несколько дней простоял и засыпал практически все области Центральной России», — объяснила Макарова.

Как заявлял руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, в ближайшие дни в Москве и Московской области ударят морозы, зато от снегопадов можно будет отдохнуть.

Ранее синоптик рассказала, какой будет погода в Москве на Крещение. 

