Циклон на Камчатке парализовал авиасообщение и закрыл трассы

Циклон на Камчатке привел к отмене всех авиарейсов и закрытию автодорог

Мощный циклон на Камчатке привел к отмене всех авиарейсов, закрытию автодорог и переводу школ на дистанционное обучение. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

В Петропавловске-Камчатском образовались сугробы высотой до второго этажа, движение транспорта перекрыто на трассах до Мильково и Усть-Большерецка. Правительство Камчатки организовало бесплатную перевозку граждан служебным автопарком по основным городским маршрутам.

Охотоморский циклон подошел к побережью Камчатки 12 января. По прогнозам, сильный снегопад, шквалистый ветер и лавинная опасность в некоторых районах сохранятся еще несколько дней. Власти призвали жителей без необходимости не пользоваться личным транспортом.

До этого краевой противолавинный центр выпустил штормовое предупреждение. С 13 по 15 января лавины могут сойти в горах Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Мильковского, Быстринского, Усть-Камчатского районов и Петропавловска-Камчатского, включая бассейн реки Паратунка, территорию Кроноцкого заповедника и вулканы Вилючинский, Козельский, Корякский, Авачинский и Ключевскую группу вулканов.

Ранее в столице Камчатки врачи скорой километр несли пациента на руках в штормовой ветер.