Главные книги 2026 года: детектив Водолазкина, дневники Кустурицы и 90-е Хопер

Что мы будем читать в 2026-м? От долгожданных переводов до дебютов российских авторов

Первое — это Салман Рушди, «Одиннадцатый час». Изд. Corpus.

После покушения на жизнь именитый Рушди написал нон-фикшн «Нож». В интервью автор многократно говорил, что без этой книги не смог бы вернуться к прозе. И вот — вернулся. В новом году на русском выходит сборник историй, посвященный теме старения, смерти и того, что будет после — всего, о чем мыслит человек, когда наступает «одиннадцатый час» его жизни. Традиционный для Рушди жанр магического реализма здесь зазвучит чуть по-новому (как и в каждом его романе), Восток снова столкнется с Западом, в второстепенные герои хитовых «Детей полуночи» станут центральными. Под одной обложкой встретятся призраки, старики, волшебные музыканты и борцы за свободу слова. И все — в экзотическом мультикультурном миксе.

Ожидание номер два — Евгений Водолазкин, «Последнее дело майора Чистова». Изд. РЕШ.

О романе известно только одно — это детектив. Точка. Впрочем, в качестве текстов Водолазкина сомневаться не приходится. А уж если автор обратился к жанровой истории — детективу, — то это радует вдвойне после весьма спорного «Чагина», получившего неоднозначные оценки среди простых читателей и критиков.

Эмир Кустурица, «Оно мне надо?». Изд. «Альпина.Проза» — литературные дневники Эмира Кустурицы с 1994 по 2013 год.

Это художественно-публицистические размышления автора (иногда противоречивые) обо всем на свете: кино, политике, человеческой природе. Название выбрано неслучайно: лейтмотив сборника — разговор о месте художника (да и любого творца) в стремительно меняющемся, зачастую абсурдном мире.

Томас Пинчон, «Противоденствие». Изд. «Азбука» — роман самого загадочного автора современности, опубликованный в 2006 году, наконец выходит на русском языке (переводы Пинчона — та еще задачка, он сложен, многослоен). Книга охватывает период между Чикагской Всемирной выставкой 1883-го и окончанием Первой мировой. Исторический и местами фантасмагоричный постмодерн с более чем сотней персонажей, разбросанных по всему миру — грибница судеб и попытка совладать с мировых хаосом.

Алена Хопер, «Потерянные дети». Изд. «Полынь» — жуткое переосмысление русских народных сказок о жизни и смерти в сеттинге 1990-х.

Это одновременно и социально-психологическая проза, и крепкая мистика, и исследование поколения девяностых. 11-летние близнецы Игнат и Инка живут с пьющим отцом и набожной матерью, но однажды оказываются в избушке с таинственным дедом-колдуном, который предлагает стать их наставником — иначе дети окончательно потеряют память.... Алена Хопер пишет о надломленных судьбах и дисфункциональных семьях то жестоко, то поэтично. Это будто бы «Слово пацана», где на главные роли вышли мрачные герои сказок. Среди них — Кощей Бессмертный.

Следующее ожидание — Татьяна Замировская, «Некоторые вещи уже произошли». Изд. РЕШ. Автор известна по визионерскому роману о мире с цифровым посмертием «Смерти.net» (и да, Пелевина она с этой темой опередила!) и по недавним «Свечам апокалипсиса» о жизни белорусской эмигрантки за рубежом. В новом году Замировская вернется к фантастике. «Некоторые вещи уже произошли» — сборник рассказов о том, как катастрофы влияют на жизнь. Издатели обещают «транскультурное» размышление о тревогах в жанре «sci-fi хоррор-прозы».

И еще одно — Алена Селютина, «А леса у нас тихие». Изд. МИФ. Мистический реализм, главный герой которого — орнитолог Семен, переживающий потерю жены и перебирающийся в Малые Озерки к местной целительнице Дарье. Оказываясь практически в вымирающей деревне, Семен остается один на один с мыслями о жизни и смерти. Алена Селютина говорит, что это роман прежде всего о проживании горя: как не погубить себя, скорбя по близкому? Книга вошла в длинный список IX сезона премии «Лицей».

Маргарет О'Доннелл, «Улей». Изд. «Азбука». Знаете «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд? Маргарет О'Доннелл опередила ее!

Впервые на русском выходит забытая классика антиутопии. После экономического кризиса в некой стране к власти приходит диктатор, и на 30 лет женщины лишаются всяких прав, становятся образцовыми домохозяйками. Но вот грядет тайное восстание, полиция — начеку...

Писательница — общественная активистка, боровшаяся за права женщин, деятельная участница движения за легализацию контрацепции в Ирландии. Книга вышла аж в 1980 году, но, как ни печально, звучит актуально и по сей день. Ведь «Улей» — прежде всего роман об обязательности изменений, какими бы мучительными они ни были.

Юлия Шляпникова, «Тени Казани». Изд. «Полынь». Казань, 2013 год. Студентка-второкурсница Ада знакомится с панком Димой и... нет, не основывает популярную рок-группу, а узнает, что помимо людей в Казани живут фантастические существа: от упырей и оборотней до драконов и лепреконов. И все бы ничего, если бы не пришлось сражаться с одним опасным демоном. Новый роман Юлии Шляпниковой — крепкое городское фэнтези, написанное, что важно, на региональном материале: этнические фольклорные мотивы, узнаваемые локации и, конечно, львиная доля психологизма. «Тени Казани» — и роман взросления, и история о борьбе с искушением, и хороший образчик жанра, напоминающий одновременно «Архивы Дрездена» Батчера и «Тайный город» Панова.

Рита Хоффман, «Четвертый отряд». Изд. МИФ. Автор известна прежде всего по разного рода фэнтези (от славянского до готического), но в новом году она экспериментирует по полной. Ее новый роман — постапокалиптический киберпанк (привет, Киану Ривз!), где древние японские демоны Дзигоку шагнули в реальность, а отбросам общества приходится объединиться ради спасения собственных жизней и всего мира. Как всегда, будет динамично, захватывающе и с яркими персонажами, о которых почти наверняка захочется писать фанфики.

И последнее — Янна Летт, «Препараторы. Голос Кьертании». Изд. Альпина.Проза x Аудио Издательство ВИМБО. Финальный том цикла Яны Летт, звезды молодежной прозы. Это одновременно пост-апокалипсис и фэнтези в, пожалуй, самом необычном сеттинге среди всего русскоязычного сегмента. Герои вынуждены выбираться в таинственную аномальную зону Стужу (да, там действительно вечная метель), чтобы добывать части живущих в этих жутких условиях существ, которые после можно использовать в биомеханике. Например, создавать из них полуживые поезда. В заключительной части эпической трилогии герои наконец подступятся к разгадке главной тайны Стужи, а еще посетят колоритные летающие острова. И, конечно же, разберутся в отношениях друг с другом.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.