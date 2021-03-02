Amazon обвинили в расовой дискриминации

Сотрудница американской компании Amazon Шарлотт Ньюман обратилась в суд с иском против онлайн-ритейлера с обвинением в расовой дискриминации. Об этом сообщает газета Seattle Times.

В иске она обвинила руководство компании, в том числе в Сиэттле, в предвзятом отношении к темнокожим сотрудникам. В частности женщина описала случаи когда ей выплачивалась зарплата в меньшем размере, чем ее белым коллегам с теми же навыками.

Кроме того, по ее словам, темнокожим сотрудникам якобы отказывали в продвижении по службе.

При этом Ньюман рассказала о сексуальных домогательствах и попытке насилия со стороны директора одного из подразделений.