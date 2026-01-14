Психолог объяснила, когда лучше выбрасывать новогоднюю елку

Психолог Макарова: не убирать елку до весны может быть нормально

Для многих семей вопрос «когда убирать елку» становится ежегодной дискуссией. Одни спешат избавиться от нее сразу после Старого Нового года, другие держат до весны — и дело здесь не только в традициях, но и в психологии. О том, как момент прощания с елкой влияет на настроение, почему возникает послепраздничная хандра и когда затягивание с уборкой может стать тревожным сигналом, «Газете.Ru» рассказала Екатерина Макарова, психотерапевт, эксперт телеканала «Доктор».

Елка — это не только элемент декора, но и мощный символ, который у каждого человека вызывает свои ассоциации.

«Помимо универсальных образов — праздника, дома, семьи, нового шанса — у каждого есть личный опыт, связанный с этим временем года», — поясняет Макарова.

Для кого-то Новый год — это радость, для кого-то — травматичные воспоминания. Именно поэтому реакция на елку может быть диаметрально противоположной: одним хочется поскорее от нее избавиться, другим — продлить ее присутствие как можно дольше.

Многие связывают тоскливое состояние после праздников с уборкой елки, но психотерапевт уверена: корни проблемы глубже. «Послепраздничная хандра связана с возвращением к повседневности, нарушением режима, перееданием, перевозбуждением и, как следствие, истощением организма», — говорит Макарова.

Она сравнивает это с детским ощущением окончания каникул: «Была веселая, насыщенная жизнь — а теперь снова надо «в школу». Если такое возвращение вызывает грусть, стоит задуматься: а та ли это жизнь, которая вас радует?

Когда же все-таки убирать? Жестких правил нет.

«Для многих важно ритуально завершить один сезон, чтобы перейти к следующему, — объясняет эксперт. — Эти люди выбрасывают елку 14 января и настраиваются на весну или следующие праздники». Другие, напротив, хотят растянуть приятное послевкусие — и это тоже нормально.

«Если зима ассоциируется у вас с Новым годом как с праздником для внутреннего ребенка, то оставляйте елку столько, сколько она вас радует», — советует психотерапевт.

Если елка стоит месяцами — это не обязательно тревожный знак. «Это ваша частная собственность, личная территория. Если она делает ваш дом уютным, то почему бы и нет?» — говорит Макарова.

Однако важно отличать осознанный выбор от эмоционального истощения. «Если вы не убираете елку, потому что не можете собраться с силами, точно так же, как не можете выкинуть мусор или помыть голову, — это может быть признаком депрессии», — предупреждает специалист. В таких случаях лучше обратиться к врачу.

Чтобы переход к будням прошел мягче, психотерапевт рекомендует:

Не выбиваться из режима слишком сильно даже во время праздников.

Не затягивать с употреблением алкоголя и возвращением к здоровому питанию.

Добавлять в повседневность то, чего не хватает: маленькие радости, новые впечатления, моменты близости.

Использовать уборку елки как ритуал завершения, если это помогает вам психологически переключиться.

«Если после праздников вы чувствуете пустоту, возможно, дело не в елке, а в том, что в вашей повседневности слишком мало праздника», — говорит Макарова. Она предлагает не менять все разом, а постепенно добавлять в жизнь то, что приносит удовольствие: хобби, встречи с близкими, короткие путешествия.

«Елка — всего лишь символ. Важнее то, что вы чувствуете без нее», — резюмирует психотерапевт.

«Ваша елка — ваши правила, — напоминает Макарова. — Главное, чтобы вам было хорошо и комфортно в вашем доме и в вашей жизни».

