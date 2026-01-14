Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

Трамп пригрозил премьеру Гренландии «серьезной проблемой»

Трамп пообещал большую проблему главе Гренландии за слова о предпочтении Дании
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал большую проблему премьеру Гренландии Йенсу-Фредерику Нильсену, который заявил о предпочтении острова оставаться в составе Дании, а не переходить под американскую юрисдикцию. Об этом пишет РИА Новости.

«Что ж, это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Я не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но это станет для него большой проблемой», — сказал Трамп журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова премьера Гренландии.

Накануне Нильсен в ходе пресс-конференции обозначил приоритеты острова, заявив, что Гренландия видит свое будущее в составе Дании, а не под управлением Соединенных Штатов.

В марте 2025 года президент России Владимир Путин, выступая на международном форуме «Арктика — территория диалога», заявил, что планы США по присоединению Гренландии были еще в 60-е годы 19 века.

Ранее на Западе сравнили угрозы США в адрес Гренландии с действиями СССР.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27615001_rnd_0",
    "video_id": "record::e21b3fdf-0478-4ab5-bcdc-2c82c66b9781"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+