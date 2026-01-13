Пенсионный возраст в 2026 году: кто выйдет на пенсию и что для этого нужно

Как изменится пенсионный возраст в 2026 году
В 2019 году в России стартовала масштабная пенсионная реформа. Она будет продолжаться до 2028 года включительно. За это время возраст выхода на пенсию увеличится на пять лет: у женщин — с 55 до 60 лет, а у мужчин с 60-ти — до 65-ти.
Россиян ждет очередной шаг в осуществлении реформы. С 1 января 2026 года страховые пенсии по старости на общих основаниях будут назначаться:
- мужчинам 1962 года рождения при достижении ими возраста 64 лет;
- женщинам 1967 года рождения при достижении ими возраста 59 лет.
Однако важно помнить, что для назначения страховой пенсии самого по себе возраста недостаточно, отметила директор департамента НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» Юлия Ипанова. Необходимо выполнить два ключевых условия:
- 15 лет страхового стажа;
- 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК, или пенсионные баллы).
«Если хотя бы одно из требований не выполнено, право на страховую пенсию не возникает. В этом случае государство предоставляет только социальную пенсию. С апреля 2026 года она вырастет на 6,8% и составит в среднем около 16,6 тысячи рублей. Что касается страховых пенсий, то с января их ждет индексация на 7,6%, что поднимет средний размер выплаты примерно до 27 тысяч рублей», — пояснила Ипанова.
До старта реформы женщины, которым не хватало стажа или ИПК, получали социальную пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65. Начиная с 2028 года возрастная планка также сдвинется. Претендовать на социальную пенсию смогут граждане в возрасте 65 и 70 лет соответственно.
Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — это параметр, определяющий размер пенсии каждого конкретного человека. Чем больше страховых взносов в Социальный фонд России (СФР) ежегодно перечисляет за сотрудника работодатель, тем больше пенсионных коэффициентов начисляют человеку. Стоимость пенсионного коэффициента устанавливается государством и ежегодно растет.
Максимальное количество пенсионных баллов, которые можно заработать за год — 10.
Кто может досрочно выйти на пенсию в 2026 году
Некоторые категории граждан сохраняют право на досрочный выход на пенсию в 2026 году. Одна из них — люди, имеющие длительный страховой стаж, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт «Контур.Экстерн» по взаимодействию с внебюджетными фондами РФ Елена Кулакова.
На два года раньше на пенсию могут выйти граждане, имеющие длительный страховой стаж. Он составляет 37 лет для женщин и 42 года — для мужчин. При исчислении этого стажа учитываются периоды работы, во время которых человек был официально трудоустроен и за него уплачивались страховые взносы. Также в расчет принимаются периоды получения пособий по временной нетрудоспособности, прохождения военной службы по призыву и участия в специальной военной операции (СВО).
На досрочное назначение пенсии также имеют право:
- те, кто трудился определенное количество лет на работах с особыми условиями труда (в соответствии с п.п.1-18 ст.30 Федерального закона от 28.12.2013г. № 400-ФЗ);
- педагогические и медицинские работники с профессиональным стажем не менее 25 лет;
- лица, проработавшие не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях (на 5 лет раньше общеустановленного возраста — в 2026 году мужчины в 59 лет, женщины в 54 года).
- родители, имеющие детей с инвалидностью;
- многодетные матери
и другие категории.
Что касается многодетных мам, родивших 5 и более детей, они имеют право выйти на пенсию в 50 лет при наличии 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Ранее далеко не все женщины из этой категории могли воспользоваться данным правом, обратила внимание Кулакова.
«К 50 годам у них не накапливалось нужного количества ИПК и стажа, так как периоды ухода за ребенком до 1,5 лет засчитывались только за четырех детей не старше 6 лет. С 1 января 2026 года вступили в действие поправки в 400-ФЗ, и в стаж будут зачтены периоды ухода за всеми детьми без ограничений. За каждый год ухода за третьим и последующим ребенком будет прибавлено 5,4 балла», — подчеркнула Елена Кулакова.
Что делать, если пенсионных баллов не хватает
Отслеживать свой стаж и количество начисленных ИПК сегодня очень удобно. Для этого не нужно лично ездить в Социальный фонд России (СФР) и подавать заявления.
Чтобы узнать стаж и ИПК достаточно:
- авторизоваться на портале «Госуслуги»,
- зайти в раздел «Работа и пенсия»,
- перейти в подраздел «Пенсионные накопления»,
- здесь вы увидите стаж, учитываемый для назначения пенсии и количество накопленных пенсионных коэффициентов.
«Если к моменту достижения пенсионного возраста нет нужного количества ИПК, можно отложить выход на пенсию и подкопить баллы. Сделать это можно, работая с «белой зарплатой», за счет взносов работодателя, либо докупить их самому. Для этого надо подать заявление в СФР о вступлении в добровольные правоотношения и до 31 декабря уплатить страховые взносы в размере 22% от размера МРОТ, умноженного на 12», — пояснила Елена Кулакова.
Например, если до конца 2025 года уплатить минимальную сумму взносов 59 241,60 рублей, то прибавится 0,975 ИПК. При максимально возможной сумме взносов 473 932,80 рублей — добавится 7,799 ИПК и 1 год стажа.
Как повысить свою пенсию
Пассивно ждать выхода на пенсию — не самая эффективная стратегия, отметила эксперт Ипанова. Она рекомендует формировать будущий доход уже сегодня с помощью действенных инструментов.
Первое и фундаментальное правило — официальное трудоустройство с «белой» зарплатой. Регулярно проверяйте в личном кабинете на сайте СФР, как формируются ваш стаж и баллы.
«Второй мощный инструмент — Программа долгосрочных сбережений (ПДС). Это уникальный механизм, где ваши регулярные взносы умножаются за счет государственного софинансирования — до 36 тысяч рублей в год. Кроме того, вы можете получить налоговый вычет от 52 до 88 тысяч рублей ежегодно, в зависимости от ставки, по которой уплачивался налог на доходы физических лиц. Эти средства тоже можно направить на свой пенсионный счет. Все ваши деньги — и ваши взносы, и государственная добавка — работают на фондовом рынке, принося инвестиционный доход», — пояснила Ипанова.
При этом средства защищены, обратила внимание эксперт: НПФ гарантируют безубыточность, а весь счет застрахован Агентством по страхованию вкладов на сумму до 2,8 миллиона рублей.
«Третий вариант — добровольная отсрочка выхода на пенсию. За каждый год такой отсрочки применяются повышающие коэффициенты, что в итоге существенно увеличивает размер ежемесячной выплаты. Таким образом, достойная пенсия — это результат осознанного планирования, использования государственных программ и понимания своих возможностей», — резюмировала Юлия Ипанова.
Точно узнать, какой будет ваша пенсия, можно на сайте СФР с помощью электронного калькулятора. Введите в него количество ИПК, стаж и дату регистрации в качестве страхователя. Затем нажмите «Рассчитать».