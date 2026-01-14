Размер шрифта
Цены на золото вновь обновили исторический рекорд

Цена на золото в Японии обновила исторический максимум
Цена грамма золота в Японии превысила отметку в 26 тыс. иен (12,8 тыс. рублей), обновив исторический максимум. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Tanaka Kikinzoku, ведущий в Японии продавец драгоценных металлов, указывает на интерес инвесторов к золоту на фоне опасений по поводу снижения независимости Федеральной резервной системы (ФРС) США, руководство которой жестко критикует президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. В этих условиях инвесторы рассматривают золото как надежный актив, передает агентство.

До этого сообщалось, что цены на золото на бирже Comeх обновили исторический рекорд. Так, 23 декабря цена тройской унции золота увеличилась на 2,57% и составила $4500,2 (354 тыс. рублей).

В ноябре прошлого года аналитик предрек очередное обновление рекорда стоимости золота. Как сообщалось, к началу текущего года тренд на рост стоимости драгметалла сохранится, причем цены могут в очередной раз обновить исторический максимум.

Ранее россиянам объяснили разницу между открытием золотого вклада и покупкой драгметалла.

