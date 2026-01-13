«Помощь уже в пути»: Трамп предложил протестующим захватывать органы власти в Иране

Трамп призвал протестующих в Иране захватывать органы власти и пообещал им помочь

Президент США Дональд Трамп призвал протестующих в Иране захватывать госучреждения и заявил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов. Кроме того, он пообещал помочь протестующим в Иране. Ранее власти Исламской республики заявили, что протесты в стране организованы Израилем и США с целью смены режима.

Президент США Дональд Трамп обратился к участникам беспорядков в Иране, и призвал их продолжать протесты, заявив, что «помощь уже в пути». Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social.

«Иранские патриоты, ПРОДОЛЖАЙТЕ ПРОТЕСТОВАТЬ — ЗАХВАТЫВАЙТЕ СВОИ УЧРЕЖДЕНИЯ!!! Запишите имена убийц и насильников. Они заплатят за это дорогой ценой. Я отменил все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих. ПОМОЩЬ УЖЕ В ПУТИ», — написал Трамп (стиль автора сохранен. — «Газета.Ru»).

Возможные удары

Газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что Трампу представили несколько вариантов нанесения ударов по Ирану на фоне разворачивающихся там протестов.

По данным NYT, президент США рассматривает возможность новой атаки против Ирана, в том числе нанесения ударов по Тегерану. Однако окончательного решения пока еще не принято, отмечают источники газеты.

Ранее Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможном применении силы против Ирана на фоне протестов, допустил, что

США могут нанести «сильный удар» по руководству этой страны, если сочтут это нужным.

NYT сообщает, что 10 января госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, к ходе которого они обсудили протесты в Иране.

В тоже время газета The Wall Street Journal сообщает, что ряд чиновников в Белом доме, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, призывают Дональда Трампа к дипломатическому урегулированию с Ираном.

По данным источников издания, эта группа считает, что сейчас удары будут контрпродуктивными и сыграют на руку властям Ирана, которые будут использовать их как подтверждение того, что протесты в стране организованы Израилем и США с целью смены режима.

Пошлины и протесты

Дональд Трамп 12 января заявил, что вводит новые пошлины в 25% в отношении стран, которые сотрудничают с Ираном. Он не уточнил, о каких государствах идет речь, однако основными торговыми партнерами Тегерана являются Китай, Индия и Турция.

В интервью телеканалу CBS News живущий в США сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви заявил, что Трамп должен принять меры против властей Ирана на фоне протестов в республике.

«Лучший способ добиться того, чтобы в Иране было убито меньше людей, — это вмешаться как можно раньше, чтобы этот режим наконец рухнул и положил конец всем проблемам, с которыми мы сталкиваемся», — сказал он.

Пехлеви заявил, что Тегеран якобы пытается ввести в заблуждение, говоря о готовности к переговорам.

На вопрос об ответственности за гибель людей, которых он призывал выходить на улицы на фоне протестов, Пехлеви не ответил прямо, но сказал:

«Это война, а война приносит жертвы».

Пехлеви живет в изгнании с тех пор, как его отец, последний шах Ирана, был свергнут в ходе Исламской революции 1979 года. Он позиционирует себя как переходного лидера Ирана, при этом уровень его поддержки внутри страны остается под вопросом, отмечает CBS News.

Протесты в Иране

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи 9 января заявил, что участники протестов хотят угодить Дональду Трампу.

«Этот человек (Дональд Трамп. — «Газета.Ru») заявил, что отдавал приказы в ходе войны [Ирана и Израиля в 2025 году], — тем самым признав, что его руки по локоть в крови иранцев, — а потом он заявляет, что поддерживает иранский народ», — добавил Хаменеи.

Он подчеркнул, что заявления Трампа — лишь слова, так как ему самому «наплевать на мирных жителей».

Массовые протесты в Иране вспыхнули 28 декабря на фоне обесценивания риала и резких колебаний валютного курса, которые спровоцировали стремительный рост цен. Первая акция прошла в Тегеране — на улицы вышли торговцы и студенты, после чего волнения перекинулись на другие города.

Участники акций перекрывали дороги, поджигали автомобили и административные здания. Самые жесткие столкновения с силами безопасности произошли в Малекшахи, Керманшахе и Лордегане. По информации агентства Reuters, в ходе беспорядков погибли около двух тысяч человек.