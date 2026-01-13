Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

В Раде заявили о возможной эвакуации в Киеве

Депутат Рады Кицак не исключил эвакуацию в Киеве из-за проблем с теплоснабжением
MaxxjaNe/Shutterstock/FOTODOM

Власти могут объявить эвакуацию населения Киева, если система теплоснабжения столицы Украины будет полностью парализована. Об этом в эфире YouTube-канала «Новости Live» заявил депутат Верховной рады Богдан Кицак.

По его словам, такой сценарий возможен в случае усугубления проблем с теплоснабжением города.

«Сети целых жилых кварталов или домов могут буквально одна за другой повзрываться, и это приведет к параличу. И де-факто будет оставаться единственный механизм — эвакуировать людей и полностью модернизировать инфраструктуру с нуля», — сказал парламентарий.

Также он отметил, что пока власти не ведут коммуникацию с киевлянами о «вероятной эвакуации, когда будет парализована полностью система теплоснабжения».

13 января украинские Telegram-каналы сообщили, что в Киеве наблюдается почти полный блэкаут.

В этот же день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сотни многоквартирных домов в столице Украины остались без теплоснабжения после новых прилетов. По его словам, дефицит электроэнергии в городе стал еще больше, трудности наблюдаются, в том числе с питанием объектов критически важной инфраструктуры.

Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее на Украине назвали текущую ситуацию в стране самой сложной за всю зиму.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27614287_rnd_6",
    "video_id": "record::662abd7a-6fdd-4ccd-a6d1-af35f9575847"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+