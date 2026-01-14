Размер шрифта
Reuters узнал о планах США арестовать десятки танкеров с нефтью Венесуэлы

Reuters: США подали ходатайство в суд для захвата десятков нефтетанкеров
US European Command/X/Reuters

Американская администрация подала в суд ходатайство о выдаче ордеров на арест значительного количества танкеров, используемых для перевозки венесуэльской нефти. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Reuters.

Речь идет о десятках судов, которые перевозят нефть из Венесуэлы или делали это в прошлом.

Агентство напомнило, что за последние несколько недель американские военные захватили в международных водах пять судов , которые либо перевозили венесуэльскую нефть, либо делали это в прошлом. Захваты были частью кампании по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро и установлению контроля Соединенных Штатов над венесуэльской нефтью.

Вечером 7 января стало известно о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. Его отследил катер Береговой охраны США. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно направлялось в сторону Мурманска.

США обвинили «Маринеру» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Кроме того, американские военные задержали танкер Sophia в Карибском море.

Ранее странам ЕС предложили решить судьбу российских танкеров.

