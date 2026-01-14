Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

В ГД рассказали о штрафах для коммунальщиков за плохую уборку снега

Депутат Кошелев: коммунальщиков могут оштрафовать за плохую уборку снега
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Управляющим компаниям, не обеспечивающим надлежащую уборку снега на придомовых территориях, грозит штраф до 300 тысяч рублей. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР)

По его словам, время на очистку тротуаров и проездов после снегопада ограничено периодом от 3 до 12 часов.

Кошелев подчеркнул, что ответственность за содержание придомовых территорий – дворов, тротуаров, подходов к подъездам и парковок – а также за своевременную уборку снега и очистку крыш и козырьков от сосулек возложена на управляющие компании и товарищества собственников жилья (ТСЖ).

Уборка тротуаров во время снегопада должна проводиться каждые три часа, а полная расчистка тротуаров и проездов после его завершения – в период от 3 до 12 часов. Нарушение этих требований может повлечь за собой привлечение управляющей компании к административной ответственности и наложение штрафа в размере до 300 тысяч рублей.

Кошелев также отметил, что реагирование только после обращения жильцов является недопустимым нарушением. Опасные наледи должны устраняться незамедлительно после их обнаружения.

В случае неисполнения управляющей компанией или ТСЖ своих обязанностей, граждане имеют право обратиться в государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) через портал «Госуслуги» (раздел «Госуслуги.Дом») или на сайте региональной ГЖИ, а также в Роспотребнадзор – через онлайн-форму на официальном сайте ведомства. Депутат рекомендовал при подаче жалобы ссылаться на конкретные нормативы уборки, что повысит ее обоснованность.

Ранее в Москве к уборке снега привлекли более 100 тысяч человек.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27614989_rnd_8",
    "video_id": "record::5020028c-cb0f-4868-bd7a-04a4495e3949"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+