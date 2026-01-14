В ГД рассказали о штрафах для коммунальщиков за плохую уборку снега

Управляющим компаниям, не обеспечивающим надлежащую уборку снега на придомовых территориях, грозит штраф до 300 тысяч рублей. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР)

По его словам, время на очистку тротуаров и проездов после снегопада ограничено периодом от 3 до 12 часов.

Кошелев подчеркнул, что ответственность за содержание придомовых территорий – дворов, тротуаров, подходов к подъездам и парковок – а также за своевременную уборку снега и очистку крыш и козырьков от сосулек возложена на управляющие компании и товарищества собственников жилья (ТСЖ).

Уборка тротуаров во время снегопада должна проводиться каждые три часа, а полная расчистка тротуаров и проездов после его завершения – в период от 3 до 12 часов. Нарушение этих требований может повлечь за собой привлечение управляющей компании к административной ответственности и наложение штрафа в размере до 300 тысяч рублей.

Кошелев также отметил, что реагирование только после обращения жильцов является недопустимым нарушением. Опасные наледи должны устраняться незамедлительно после их обнаружения.

В случае неисполнения управляющей компанией или ТСЖ своих обязанностей, граждане имеют право обратиться в государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) через портал «Госуслуги» (раздел «Госуслуги.Дом») или на сайте региональной ГЖИ, а также в Роспотребнадзор – через онлайн-форму на официальном сайте ведомства. Депутат рекомендовал при подаче жалобы ссылаться на конкретные нормативы уборки, что повысит ее обоснованность.

Ранее в Москве к уборке снега привлекли более 100 тысяч человек.