СМИ сообщили о неприличном жесте Трампа в Детройте

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в Детройте показал средний палец работнику завода Ford. Об этом сообщает американский онлайн-таблоид TMZ.

По сведениям издания, работник завода назвал главу государства «защитником педофилов», явно намекая на дело скандально известного предпринимателя Джеффри Эпштейна.

В ответ на это Трамп сказал: Пошел ты...!», а затем продемонстрировал обидчику средний палец.

4 января президент Колумбии Густаво Петро заявил, что Трамп состоит в «клане педофилов».

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось. Противники Трампа обвиняют его в тесных связях с Эпштейном.

Ранее в документах по делу Эпштейна нашли обвинение против Трампа.