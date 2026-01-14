Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

СМИ сообщили о неприличном жесте Трампа в Детройте

TMZ: Трамп показал средний палец работнику завода Ford
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в Детройте показал средний палец работнику завода Ford. Об этом сообщает американский онлайн-таблоид TMZ.

По сведениям издания, работник завода назвал главу государства «защитником педофилов», явно намекая на дело скандально известного предпринимателя Джеффри Эпштейна.

В ответ на это Трамп сказал: Пошел ты...!», а затем продемонстрировал обидчику средний палец.

4 января президент Колумбии Густаво Петро заявил, что Трамп состоит в «клане педофилов».

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось. Противники Трампа обвиняют его в тесных связях с Эпштейном.

Ранее в документах по делу Эпштейна нашли обвинение против Трампа.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27614947_rnd_6",
    "video_id": "record::e21b3fdf-0478-4ab5-bcdc-2c82c66b9781"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+