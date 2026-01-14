Размер шрифта
Правительство подготовило меры против этнических анклавов

Российские регионы смогут вводить запреты против этнических анклавов
Екатерина Штукина/РИА Новости

В России региональные власти могут ввести ограничения, направленные на предотвращение формирования этнических анклавов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства, касающееся плана мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики на 2026–2030 годы.

Как отмечается, соответствующие предложения по внесению изменений в российское законодательство до 1 июля 2026 года должны подготовить МВД, ФСБ и Минэкономразвития при участии исполнительных органов субъектов РФ.

В соответствии с документом, к 1 июля 2026 года необходимо подготовить предложения по внесению изменений в законодательство России, предусматривающие установление высшими исполнительными органами субъектов РФ запретов и ограничений, направленных на предотвращение формирования этнических анклавов и пространственной сегрегации. В правительство РФ должен быть представлен соответствующий доклад.

До этого в Госдуме призвали разрешить регионам ограничивать число мигрантов. Депутаты предложили разрешить местным органам власти в регионах ограничивать или запрещать постановку на миграционный учет иностранцев во избежание роста преступности.

Ранее Путин высказался о вопросе мигрантов в России.

