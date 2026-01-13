Захват Николаса Мадуро: чем известен президент Венесуэлы и за что его судят

В начале 2026 года стало известно о серии ракетных ударов по Венесуэле, нанесенных Вооруженными силами США. Как позже признались власти Штатов, важнейшей целью операции был арест лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Меньше чем за два часа его вывезли из страны и заключили в изолятор в Нью-Йорке, а 5 января он предстал перед судом. «Газета.Ru» рассказывает, как Мадуро стал президентом Венесуэлы, в чем его обвиняют сейчас и какой приговор ему грозит.

Биография Николаса Мадуро: от водителя автобуса до президента

Николас Мадуро Морос родился 23 ноября 1962 года в Каракасе в семье рабочего и профсоюзного лидера Николаса Мадуро Гарсии. У него есть три сестры: Мария Тереза, Хосефина и Анита. Бабушка и дедушка политика были евреями с Пиренейского полуострова и приняли в Венесуэле католичество.

Мадуро учился в средней школе имени Хосе Авалоса в Эль-Вайе, но, по данным The Guardian, так и не окончил ее. Еще в юности он вступил в организацию «Социалистическая лига» и ездил на Кубу для обучения созданию профсоюзов. Мадуро трудился водителем автобуса в компании Caracas Metro, где основал неофициальный первый трудовой союз работников наземного и подземного транспорта.

В 1983 году Николас работал телохранителем кандидата в президенты Хосе Висенте Рангеля. А уже в 1990-х вступил в группу повстанцев военного движения Уго Чавеса и стал сооснователем Движения за Пятую республику, от которого Чавес выдвигался в президенты. Когда Чавес пришел к власти, Мадуро занимался созданием новой конституции страны. С 2000 года он был депутатом Национальной ассамблеи, а в 2006-м стал ее председателем и министром иностранных дел.

Николас Мадуро, Франсиско Солорсано и Силия Флорес покидают здание Национального конгресса, бойкотируя сессию парламента, в Каракасе, Венесуэла, 12 июня 2003 года Fernando Llano/AP

Коллеги характеризовали Мадуро как лидера, способного вести переговоры и обладающего народной поддержкой. В 2013 году Мадуро стал вице-президентом, Уго Чавес объявил его своим преемником и делегировал полномочия в области финансов.

Интересно СМИ сообщали, что Мадуро разделяет взгляды индийского гуру Сатьи Саи Бабы и посещал его в Индии в 2005 году.

После смерти Чавеса Мадуро победил на выборах президента Венесуэлы, набрав 50,6% голосов при явке 80% населения. Его оппонент и администрация президента США, на тот момент Барака Обамы, настаивали на пересчете голосов, но после пересмотра Национальный избирательный совет провозгласил победу Мадуро.

Николас Мадуро на предвыборном мероприятии, состоявшемся в штате Боливар, Венесуэла, 6 апреля 2013 года Telam/Xinhua/Global Look Press

В феврале 2014 года в Сан-Кристобале студенты вышли на массовые протесты. Они были возмущены недостаточными мерами безопасности в университетских кампусах и экономической политикой правительства, которая привела к экономическому кризису. Протесты разрослись: к демонстрантам присоединились жители Каракаса и других городов. Они протестовали против роста преступности и призывали Мадуро уйти с поста, так как, по их мнению, президент был ответственен за установление диктатуры.

На фоне народных волнений лидер Венесуэлы запустил радиопрограмму «В контакте с Мадуро», где жители страны могли прямо высказать президенту свои недовольства. Однако протесты не утихли и продолжались пять месяцев, пока не были подавлены властями. Во время беспорядков погибли 43 человека, более 400 были ранены.

Раненого студента несут его товарищи во время столкновений с полицейскими во время протеста против правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе, столице Венесуэлы, 12 февраля 2014 года Boris Vergara/Xinhua/Global Look Press

За пять лет правления Мадуро ВВП страны упал на 52,2%, а безработица превысила 20%. Тогда были предложены меры по выходу из кризиса: деноминация и введение суверенного боливара, повышение минимальной зарплаты в 60 раз и переход к рыночному образованию цен на бензин.

В 2015 году парламентские выборы выиграли представители оппозиции, в стране начался конфликт законодательной и исполнительной власти. Уже через два года Мадуро распорядился провести выборы в Конституционную ассамблею, которая стала новым парламентом.

Демонстранты держат туалетную бумагу и выкрикивают лозунги против президента Венесуэлы Николаса Мадуро возле посольства Венесуэлы в Лиме, Перу, 18 февраля 2014 года Martin Mejia/AP

По словам критиков, в период правления Мадуро страна потеряла возможность добывать нефть самостоятельно, что отразилось на ценах. По данным Центрального банка страны, по итогам 2016 года инфляция в Венесуэле составила 800%, а ВВП сократился на 18,6%.

На этом фоне с полок магазинов начали пропадать товары первой необходимости, их можно было приобрести нелегально по сильно завышенной цене. Тысячи жителей Венесуэлы массово переходили границу с Колумбией, чтобы приобрести продукты и товары по приемлемым ценам, в том числе масло, кукурузную муку и рис.

Чтобы справиться с дефицитом, Мадуро назначил министра обороны Падрино Лопеса ответственным за выполнение программы «Суверенное и безопасное снабжение». В рамках проекта предполагалось обеспечить страну сельхозпродуктами, товарами и лекарствами. В начавшемся экономическом кризисе власти страны винили внешних врагов, а протестующих называли террористами, которые действуют в интересах США. По итогам 2017 года инфляция в республике составила 2616%, а рост цен достиг 85%. Тогда Венесуэла стала единственной страной в мире с гиперинфляцией, заявлял член комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман.

Офицер Боливарианской национальной гвардии на страже у продуктового магазина, разграбленного демонстрантами в Сьюдад-Боливаре, Венесуэла, 19 декабря 2016 года Alejandro Cegarra/AP

Переизбрание Мадуро на второй президентский срок в 2018 году Национальная ассамблея не признала, а спикер Хуан Гуайдо призвал к свержению лидера. Но несколько попыток переворота не увенчались успехом: Мадуро сохранил пост, а Верховный суд и армия остались на стороне президента. В 2020 году Конституционная ассамблея была распущена, так как проправительственный блок «Великий патриотический полюс» занял большинство в Национальной ассамблее.

Во время второго президентского срока Мадуро отменил контроль цен и в несколько раз повысил размер минимальной зарплаты, чтобы избежать гиперинфляции в Венесуэле. Он одержал победу на президентских выборах в 2024 году и пошел на третий срок. Сторонники его главного оппонента, Эдмундо Гонсалеса, обвинили Мадуро в фальсификации, но акции протеста не привели к изменениям. С победой Мадуро поздравили Россия, африканские страны, Боливия, Гондурас, Иран, Китай, Куба, Никарагуа. В рамках нового срока он намеревался реформировать действующую конституцию и выработать модель развития страны на ближайшие 30 лет.

Fausto Torrealba/Reuters

Награды Мадуро В 2013 году Мадуро был награжден Большой цепью ордена Освободителя Венесуэлы - высшей государственной наградой, которая вручается всем президентам страны. Также он удостоен ряда иностранных наград, среди них: • Цепь ордена Освободителя Сан-Мартина;

• Большая цепь ордена Кондора Андов;

• «Звезда Палестины»;

• орден Аугусто Сесара Сандино;

• орден «Хосе Марти».

Личная жизнь президента Мадуро

Политик был дважды женат. Первой его супругой стала Адриана Герра Ангуло, с которой он прожил шесть лет. В 1990 году у них родился сын Николас Мадуро Герра. В данный момент он является депутатом Национальной ассамблеи.

В 2013 году Мадуро женился на юристе, политике Силии Флорес, которая была активной участницей Движения за Пятую республику и Единой социалистической партии Венесуэлы. Она старше супруга почти на десять лет.

В 2006 — 2011 годах Силия Флорес занимала пост спикера Национальной ассамблеи, когда Мадуро получил пост министра иностранных дел. В 2012 — 2013 годах она стала генпрокурором. После победы Мадуро в 2013 году Флорес также стала первой леди Венесуэлы. У нее трое детей от первого брака: Вальтер Джейкоб, Йосвел и Йоссер.

Николас Мадуро и его жена Силия Флорес Fernando Llano/AP

Захват Николаса Мадуро военными США

3 января 2026 года в 8:50 по московскому времени стало известно о серии взрывов в столице Венесуэлы Каракасе. Очевидцы сообщили о появлении в небе военных самолетов CH-47, которые принадлежат армии США. По информации местных изданий, взрывы были зафиксированы в районе крупной военной базы «Форт-Тиуна», возле здания министерства обороны Венесуэлы, а также военного аэропорта.

В те же часы стало известно о захвате и эвакуации из страны президента Венесуэлы и его жены. Как рассказал лидер правящей партии Венесуэлы Нахум Фернандес, в этот момент политик был в своей резиденции, расположенной на военной базе. Супругов вертолетом отправили на десантный корабль, который прибыл в Нью-Йорк 4 января. Президента доставили в следственный изолятор в Бруклине. Газета New York Times сообщила, что к Мадуро во время транспортировки были применены меры, которые американская армия обычно использует при передаче опасных заключенных: на него надели затемненную маску, наручники и наушники с шумоподавлением. Другие СМИ уточнили, что президент Венесуэлы будет содержаться в той же тюрьме в Нью-Йорке, где отбывает срок рэпер Пи Дидди и сообщница Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл.

Президент Венесуэлы Николай Мадуро на борту авианосца «Иводзима», 3 января 2026 года realDonaldTrump/truthsocial

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес обвинил США в убийстве охранников президента во время захвата резиденции. При этом, по информации CNN, администрация президента США Дональда Трампа сообщила конгрессу об операции только после ее завершения.

Согласно данным источников, приказ ударить по объектам на территории страны отдал Трамп. Он же, по сообщениям СМИ, разрешил захватить Мадуро. Чуть позже американский президент подтвердил в своей соцсети Truth Social, что США действительно «провели крупномасштабный удар по Венесуэле» в рамках операции «Абсолютная решимость».

В то же время госсекретарь США Марко Рубио отметил, что конфликт — не вторжение или оккупация, а силовая операция правоохранительных органов по аресту Николаса Мадуро. Эту информацию подтвердил и сенатор Майк Ли, который назвал военную операцию против Венесуэлы прикрытием для задержания Мадуро. Его планировали свергнуть еще в 2018-2019 годах.

Сотрудники правоохранительных органов выводят задержанного президента Венесуэлы Николаса Мадуро из вертолета перед доставкой в федеральный суд Манхэттена, Нью-Йорк, 5 января 2026 года Adam Gray/Reuters

Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что накануне силового удара власти США предлагали Мадуро отправиться в изгнание в Турцию, но тот не согласился. А незадолго до случившегося Трамп открыто заявил: если лидер Венесуэлы будет демонстрировать силу, такое решение станет для него последним. Теперь же Николас Мадуро, по словам замгоссекретаря США Кристофера Ландау, «предстанет перед правосудием за свои преступления».

«Под конец он хотел вести переговоры. А я не хотел. Я сказал: «Нет, мы должны это сделать». Вы, наверное, видели, как он пытался вести переговоры в конце и изо всех сил старался заключить сделку. И я сказал (и, знаете, это могло бы оказаться очень глупым поступком, если бы все не получилось): «Нет, мы не можем этого сделать», — сообщил Трамп телеканалу Fox News.

Кто сейчас управляет Венесуэлой СМИ сообщили, что захват удалось провести в том числе благодаря Рубио, который теперь займется управлением страной, оставшейся без президента. Хотя согласно конституции Венесуэлы, функции главы государства перешли к вице-президенту страны Делси Родригес — Верховный суд страны обязал ее временно исполнять обязанности президента. Родригес призвала Белый дом доказать, что Николас Мадуро еще жив, и назвала его единственным законным президентом. Вице-президент уточнила: Венесуэла не станет ничьей колонией. При этом Bloomberg сообщил, что кандидатуру Родригес предложили международные представители нефтяной промышленности, которые работают в Венесуэле многие годы и «имеют контакты в Белом доме». Они утверждали, что на посту министра нефти Родригес справилась с экономическим давлением и санкциями. Администрация Трампа пришла к похожим выводам, хотя источники заявили, что действовали они отдельно друг от друга. Из-за влияния внутри страны Родригес прозвали в Венесуэле «царицей» и «тигрицей». Она тесно сотрудничает с братом Хорхе, который возглавляет Национальную ассамблею. Известно, что лидер оппозиции Мария Корина Мачадо выражала готовность взять управление страной в свои руки, однако Дональд Трамп заявил, что она не способна возглавить Венесуэлу. На пресс-конференции вечером 3 января Трамп подчеркнул, что до надлежащего перехода власти управлять страной будут именно США. А также президент предложил нефтяным корпорациям участвовать в восстановлении республики.

Общественная реакция

Министр обороны Венесуэлы назвал случившееся нарушением Устава ООН и международного права со стороны США и предупредил о «масштабном развертывании вооружений» в ответ на действия Трампа. В ООН заявили, что операция США создала опасный прецедент, который может повлечь тревожные последствия.

В то же время глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас сообщила, что обсудила ситуацию в Венесуэле с госсекратарем США Марко Рубио. Она отметила, что ЕС пристально следит за ситуацией в Венесуэле и считает, что Мадуро «не имеет достаточной легитимности».

В МИД России назвали обоснование ударов США несостоятельными и потребовали от Вашингтона освободить Мадуро и его жену, а также внести ясность в ситуацию с «вывозом» политика и его супруги из страны. В ведомстве добавили: если насильственный вывоз имел место, то это неприемлемое посягательство на суверенитет Венесуэлы. Действия США осудили также в Китае, Франции, Никарагуа и других странах. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал похищение государственным терроризмом со стороны США.

За что судят Мадуро

Генпрокурор США Памела Бонди заявила, что Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. В «наркотерроризме» президента обвинил и Трамп, добавив, что политик руководил картелем Cartel de los Soles («Картель солнц», название связано с символами в виде солнца на погонах генералов). Лидер США утверждал, что именно через Венесуэлу запрещенные вещества идут в Штаты. Кроме того, Трамп заявил, что Венесуэла размещает на своих территориях иностранные силы и закупала оружие, угрожающее США. Мадуро также вменяют в вину владение пулеметами и разрушительными устройствами.

Как долго «Картель солнц» беспокоит правительство США Правительство США заявляет об опасности «Картеля солнц» с начала 2000-х годов, обвиняя ряд военных и чиновников Венесуэлы в участии в наркоторговле. В 2005 году правительство Уго Чавеса прекратило сотрудничать с Управлением по борьбе с наркотиками США, а с 2008 года многие военные и гражданские чиновники оказались под санкциями по обвинениям в причастности к наркоторговле. Также весной 2020 года Минюст США признал президента Николаса Мадуро и других высших лиц причастными к «наркотерроризму», а в 2025-м «Картель солнц» получил террористический статус в Аргентине, Парагвае, Перу, Тринидаде-и-Тобаго и Эквадоре.

CNN сообщил, что Минюст США готовится выдвинуть новые обвинения против президента Венесуэлы и его супруги.

В то же время глава МИД Венесуэлы Иван Хиль считает, что борьба с наркотрафиком — лишь предлог для нападения на страну, в то время как реальной целью США являются нефтяные ресурсы. Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет уточнил: случившееся означает, что нефть, которую «отобрали у США», возвращается в страну.

Первый суд по делу Николаса Мадуро состоялся 5 января. В ходе судебного заседания президент Венесуэлы назвал себя честным человеком и не признал вину, как и его жена. Судья обязал Мадуро явиться на слушания 17 марта.

Люди у здания федерального суда Дэниела Патрика Мойнихана в Нью-Йорке перед слушанием по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, 5 января 2026 года Shannon Stapleton/Reuters

Действия США в отношении Николаса Мадуро поставили под сомнение фундаментальные нормы международного права, особенно принцип иммунитета глав государств, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» кандидат юридических наук и политолог Дмитрий Матюшенков. Согласно устоявшимся правилам, действующие лидеры обладают абсолютной неприкосновенностью от юрисдикции иностранных судов (ratione personae), что закреплено в практике Международного суда ООН и конвенциях. Этот иммунитет зависит не от внешнего признания легитимности, а от фактического контроля над территорией.

Несмотря на то что Вашингтон с 2019 года не считал Мадуро законным президентом, международное право исходит из реального положения: до момента захвата спецназом он де-факто руководил Венесуэлой. Даже страны, критиковавшие его режим, не оспаривали этого факта. Таким образом, арест Мадуро и его доставка в Нью-Йорк для судебного преследования грубо нарушают принцип суверенного равенства государств, создавая опасный прецедент, когда политические мотивы перевешивают правовые нормы. Дмитрий Матюшенков кандидат юридических наук, политолог

Дело Мадуро и дело Норьеги — в чем разница В 1989 году США арестовали лидера Панамы Мануэля Норьеги в ходе военной операции «Правое дело», обвинив в наркоторговле, отмывании денег и вымогательстве. Его приговорили к 40 годам тюрьмы. Политолог Матюшенков уточнил, что сравнение с делом панамского лидера Мануэля Норьеги кажется очевидным, но ключевые различия кардинальны. В случае с Панамой Вашингтон действовал при поддержке лояльного правительства Гильермо Эндары, которое добровольно отказалось защищать иммунитет Норьеги. Венесуэла же осталась без легитимных властей после силового свержения Мадуро, а переходный совет, формируемый под эгидой США — продукт вмешательства. Наиболее тревожный контраст — в мотивировке: если в Панаме США ссылались на защиту граждан и демократии, то в Каракасе Трамп открыто объявил о цели взять под контроль венесуэльскую нефть. Это лишает операцию даже формальной легитимности, превращая ее в пример неоколониальной экспедиции, заключил Матюшенков.

Чем может закончиться дело Мадуро: мнение политолога

Матюшенков предположил, что судьба Мадуро в американском правосудии предопределена: его, вероятно, осудят, несмотря на попытки защиты оспорить законность ареста. Однако юридическая победа Вашингтона обернется стратегическим поражением, считает политолог. Это может усилить антиамериканские настроения внутри Латинской Америки, ведь в левых кругах операцию уже называют актом империализма. В мире будет подорвано доверие к США как гаранту международного порядка. Страны Глобального Юга и БРИКС воспримут это как подтверждение двойных стандартов: когда Запад сам нарушает правила, за которые критикует других.

Наиболее серьезные последствия — для самой системы международного права. Если иммунитет глав государств станет условным, зависящим от их лояльности Вашингтону, это откроет путь для произвольных силовых акций. Крупные государства смогут оправдать вмешательство в дела соседей, ссылаясь на «борьбу с терроризмом» или «защиту прав человека», апеллируя к американскому прецеденту. Генсек ООН Антониу Гутерреш прав, называя такие действия цепной реакцией эскалации: разрушив принцип недопустимости силы, мир рискует вернуться к логике XIX века, где право определяет сила. Дмитрий Матюшенков кандидат юридических наук, политолог

Paul Mauro/X

По словам эксперта, если ранее США приложили руки к созданию послевоенного порядка, теперь они подрывают его же основы и ставят свои геополитические и экономические интересы выше принципов и норм международного права. Поэтому даже если Вашингтон добьется контроля над нефтью, то утратит авторитет, посеет хаос в регионах и ускорит распад институтов, призванных сдерживать конфликты.

В ситуации, когда ключевые мировые игроки начинают пренебрегать правилами, которые они сами же и определили, это приводит к разрушению основ мирового порядка. Дмитрий Матюшенков кандидат юридических наук, политолог

Случай Мадуро может стать точкой невозврата — когда «право сильного» окончательно вытеснит «силу права», добавил юрист.