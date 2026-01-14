Размер шрифта
В Ростове-на-Дону при атаке БПЛА повреждены многоквартирные дома

Мэр Скрябин: в Ростове в результате воздушной атаки повреждены несколько домов
В результате воздушной атаки в Ростове-на-Дону повреждены несколько многоквартирных домов и промышленное предприятие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Александр Скрябин.

Он уточнил, что над западной частью города отражается воздушная атака. От падения обломков произошло загорание строений промышленного предприятия.

Мэр подчеркнул, что экстренные и оперативные службы реагируют на ситуацию.

Накануне губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждении промышленного объекта в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск. Он рассказал, что ночью силы противовоздушной обороны отразили атаки дронов на Таганрог и Красносулинский район. Информация о пострадавших к текущему моменту не поступала.

Ночью того же дня над регионами РФ перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа. Больше всего дронов — семь — сбили в Ростовской области. В Орловской, Курской, Белгородской областях и Крыму ликвидировали по одному БПЛА.

Ранее беспилотники повредили ЛЭП в Ростовской области. 

