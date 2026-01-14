Россиянам рассказали, как приучить детей к финансам

Начинать разговор с детьми о деньгах стоит уже в 3–5 лет, потому что ребенок сталкивается с финансовой реальностью раньше, чем кажется взрослым — видит, как родители платят в магазине, слышит обсуждения покупок и делает свои выводы, сказала «Газете.Ru» основатель школы финансовой грамотности и инвестиций PRO.FINANSY Ольга Гогаладзе.

«Если вовремя не объяснить ребенку, как все устроено, в голове закрепляются ошибочные представления, которые потом мешают во взрослой жизни. В дошкольном возрасте лучше всего работают бытовые примеры. Можно вместе составлять список покупок и проговаривать, почему сначала в корзину идут нужные продукты, а уже потом сладости и игрушки. Полезно иногда расплачиваться наличными, чтобы деньги были для ребенка осязаемыми. Примерно с пяти лет можно вводить первые карманные деньги небольшими суммами и часто, чтобы ребенок чувствовал ритм и учился ждать. Важно сразу объяснить простые правила: купюры нельзя рвать, монеты не тянуть в рот, деньги хранятся в кошельке или копилке», — отметила Гогаладзе.

По ее словам, в 7–10 лет финансовое воспитание переходит от игры к плану: ребенку проще учиться копить, если есть понятная цель, на которую реально собрать за пару месяцев. Родители могут вместе посчитать, сколько откладывать каждую неделю, и визуализировать прогресс, например отмечая накопленное на листе, рекомендовала Гогаладзе. В этом возрасте уже можно аккуратно знакомить с семейным бюджетом — объяснять, что есть обязательные платежи и что решения всегда связаны с выбором, добавила эксперт. По ее мнению, также можно учить сравнивать цены и искать выгодные предложения, чтобы ребенок понимал, что экономия — это не запрет, а способ получить больше за те же деньги.

По мнению Гогаладзе, отдельный навык, который стоит прививать с начальной школы, — умение ждать и планировать. Если ребенок просит купить что-то «прямо сейчас», можно предложить вариант: часть суммы оплатить из его накоплений, а часть добавить родителям, но только если он дошел до цели сам, считает эксперт. Так ребенок видит, что желание можно превратить в план, а не в истерику у кассы, пояснила Гогаладзе. Она добавила, что еще один рабочий прием — «семейный банк», когда родители символически «начисляют» небольшой процент на сумму, которую ребенок не потратил.

По словам эксперта, подросткам важно дать больше самостоятельности и при этом сохранить доверие: с 10–14 лет подойдет детская карта с родительским контролем, а с 14 до 18 лет — отдельная карта с лимитом, где взрослые остаются скорее наблюдателями и советуют по запросу. Первый заработок полезен как урок ценности времени и денег, но родителям стоит помогать с безопасностью и легальностью подработки, рекомендовала Гогаладзе. По ее словам, отдельная тема — защита от мошенников: подростку нужно четко объяснить, что пин-код и коды из СМС никому не сообщают, а в любой странной ситуации он первым делом обращается к родителям.

