Общество

14 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 14 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Roman Mikhailiuk/Shutterstock/FOTODOM

14 января в России отмечают старый Новый год, а также чествуют специалистов трубопроводных войск и военных музыкантов. В научных кругах празднуют Всемирный день логики. По церковному календарю сегодня День памяти святителя Василия Великого и праздник Обрезания Господня. Какие еще памятные даты приходятся на 14 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 14 январяКакие праздники и памятные даты отмечаются 14 января в других странахРелигиозные праздники 14 январяНародные праздники и приметы 14 январяКакие исторические события произошли 14 январяДни рождения и юбилеи 14 января

Праздники в России и мире 14 января

  • Старый Новый год

Традиция отмечать старый Новый год связана с расхождением между юлианским и григорианским календарями, которое в XX–XXI веках составляет 13 дней. После перехода России на новый стиль в 1918 году церковный календарь остался прежним, благодаря чему и появился этот необычный «второй Новый год».

Для верующих старый Новый год долгое время имел особое значение, поскольку отмечался уже после завершения Рождественского поста. Именно поэтому он воспринимался как более спокойный, семейный праздник, лишенный официальной суеты и массовых застолий. Сегодня старый Новый год все чаще воспринимается как еще один повод сохранить атмосферу праздника и продлить новогоднее настроение.

  • День трубопроводных войск Вооруженных сил России

14 января 1952 года по директиве маршала Александра Василевского был сформирован первый отдельный батальон перекачки горючего. С 2021 года дата официально стала памятным днем Вооруженных сил РФ и профессиональным праздником трубопроводных войск.

История этих формирований тесно связана с развитием механизированной армии, нуждавшейся в стабильном и масштабном обеспечении горючим. Современные трубопроводные войска не имеют прямых аналогов в зарубежных армиях. Они обеспечивают доставку топлива на значительные расстояния, участвуют в ликвидации последствий ЧС и продолжают играть ключевую роль в логистике современных Вооруженных сил.

День Военно-оркестровой службы Вооруженных сил России

Праздник учрежден приказом министра обороны РФ в 2021 году и приурочен к исторической дате: 14 января 1921 года было создано Бюро военных духовых оркестров Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флота.

Военная музыка в России имеет тысячелетнюю традицию: еще в Древней Руси музыкальные сигналы использовались для управления войсками. При Петре I появились первые штатные полковые оркестры и школы военных музыкантов.

Сегодня Военно-оркестровая служба включает Центральный военный оркестр Минобороны РФ, оркестры округов, флотов, учебных заведений и воинских частей. Военные музыканты участвуют в парадах, церемониях, концертах и культурных мероприятиях, сохраняя одну из самых устойчивых традиций российской армии.

Музыканты военного оркестра на военном параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве
Владимир Астапкович/РИА Новости

  • Всемирный день логики

Праздник был учрежден ЮНЕСКО и Международным советом по философии и гуманитарным наукам в 2019 году. Дата выбрана в память о двух крупнейших ученых XX века: Альфреде Тарском, родившемся 14 января 1901 года, и Курте Геделе, скончавшемся 14 января 1978 года. Она напоминает о значении логики как основы научного мышления, критического анализа и интеллектуальной культуры.

В современном мире, где информация распространяется быстрее ее осмысления, логика становится не просто академической дисциплиной, а необходимым инструментом повседневной жизни. В этот день проходят лекции, дискуссии и образовательные акции, посвященные развитию аналитического мышления и философии.

  • День рождения Московской области

Московская область как административная единица была образована 14 января 1929 года в ходе реформы территориального устройства РСФСР. Первоначально регион назывался Центрально-Промышленной областью и включал территории сразу нескольких губерний.

Уже 3 июня 1929 года регион получил свое нынешнее название — Московская область. Сегодня это один из крупнейших и наиболее экономически развитых регионов России, входящий в Центральный федеральный округ. Площадь области превышает 44 тысячи квадратных километров, а численность населения составляет более 8,7 миллиона человек, что делает ее самым населенным субъектом РФ после Москвы.

Yuriy Stankevich/Shutterstock/FOTODOM

  • День народного целителя

Неофициальный праздник День народного целителя связан с древними традициями знахарства и народной медицины. На Руси знахари лечили травами, настоями, заговорами и практическими методами ухода за больными задолго до появления доступной земской медицины.

Со временем многие методы народных целителей были переосмыслены. Часть практик сохранила исключительно культурно-этнографическое значение. В современной России деятельность народных целителей ограничена законодательством, однако интерес к этой сфере сохраняется.

  • День белоснежных птиц

Белые птицы во многих культурах символизируют чистоту, верность и духовную гармонию. Голуби, лебеди и журавли стали устойчивыми образами в литературе, музыке и изобразительном искусстве. Они встречаются в произведениях Бориса Васильева, в песне «Журавли», в балете «Лебединое озеро» и в символике Олимпийских игр. Белый голубь Пабло Пикассо стал всемирным знаком мира.

Этот неофициальный праздник напоминает о красоте природы и бережном отношении к живым существам.

Oleksandr Filatov/Shutterstock/FOTODOM

Какие праздники и памятные даты отмечаются 14 января в других странах

  • День государственного флага — Грузия. Праздник посвящен утверждению современного пятикрестного флага в 2004 году после «Революции роз». Белое полотнище с пятью красными крестами восходит к средневековой геральдике Грузии и считается символом национального возрождения.

  • День защитников Родины — Узбекистан. Отмечается в честь создания собственных Вооруженных сил страны после распада СССР. В этот день проходят военные парады и церемонии возложения венков.

  • Фестиваль бумажных змеев — Индия. Проходит в Ахмедабаде (штат Гуджарат) и совпадает с праздником Уттараян, символизирующим окончание зимы и смену сезонов. Тысячи воздушных змеев поднимаются в небо, превращая город в яркую живую мозаику.

Женщина запускает воздушного змея в Беаваре, Раджастан, Индия, 14 января 2021 года
Sumit Saraswat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Религиозные праздники 14 января

  • Обрезание Господне

Православная церковь отмечает этот праздник в память о совершении обряда обрезания над младенцем Иисусом на восьмой день после Рождества. Согласно Евангелию, в этот же день Христу было дано имя, произнесенное архангелом Гавриилом Деве Марии еще в день Благовещения.

Праздник подчеркивает реальность человеческой природы Спасителя и Его добровольное исполнение ветхозаветного закона. В христианской традиции обрезание стало прообразом таинства Крещения.

  • День памяти святителя Василия Великого

Василий Великий — один из величайших отцов Церкви в православной традиции, богослов, философ и организатор монашества, живший в IV веке в Каппадокии. Он происходил из знатного и богатого рода, представители которого были ревностными христианами. Он получил прекрасное образование, был архиепископом Кесарии.

Жизнь Василия Великого была посвящена защите православия, помощи бедным и созданию больниц, приютов и богаделен. Современники называли его «учителем вселенной». Он оставил богатое литературное наследие и стал автором литургии, которая до сих пор совершается в православных храмах. Память святителя чтится во всем христианском мире как пример соединения учености, веры и милосердия.

  • День памяти праведной Емилии

Праведная Емилия вошла в историю как мать пяти святых и пример христианского материнства. Она воспитала Василия Великого, Григория Нисского, Петра Севастийского, преподобную Макрину и блаженную Феосевию.

После смерти мужа Емилия вела монашеский образ жизни и вместе с дочерью основала женскую обитель. Ее жизнь стала образцом смирения, благочестия и жертвенной любви.

Праведная Эмилия
Wikimedia Commons

Православная церковь 14 января также чтит память:

• мученика Василия Анкирского;
• святителя Григория, епископа Назианского, отца св. Григория Богослова;
• мученика Феодота;
• святителя Фульгентия, епископа Руспийского;
• преподобного Феодосия, игумена Триглийского;
• мученика Петра Пелопонесского;
• преподобномученика Иеремии (Леонова);
• священномучеников Платона (Кульбуша), епископа Ревельского и других.

Католическая церковь в этот день вспоминает:

• священномученика Барбашмина, епископа Селевкии – Ктесифона;
• исповедника Феликса Ноланского;
• Макрину Старшую, бабушку Василия Великого.

Народные праздники и приметы 14 января

  • Васильев день

В народе День святого Василия Великого называли Васильевым днем, а также Василием Свинятником. Это прозвище не носило насмешливого или пренебрежительного характера: напротив, святого почитали как покровителя свиноводства и домашнего скота. Поэтому праздничный стол в этот день был особенно сытным и обязательно включал блюда из свинины: жареного поросенка, окорока, холодцы и колбасы. Считалось, что чем богаче угощение, тем удачнее и плодороднее будет наступающий год.

Васильев день сопровождался и особым колядованием. Ходили по домам не просто с песнями, а с шуточными приговорами, в которых просили угощение: «Свинку да боровка выдай для Васильева вечерка», «Кишку да ножки в верхнее окошко». Такие приговоры воспринимались как обрядовое благопожелание достатка хозяевам.

В народе говорили, что «Василий пополам Святки делит»: именно с этого дня условно завершались «святые вечера» и начинались «страшные», когда, по поверьям, особенно активно проявлялась нечистая сила. Поэтому девушки в этот период часто гадали на суженого, пытаясь узнать имя будущего мужа, его характер и судьбу брака.

Васильев день считался судьбоносным для всего года, поэтому его старались провести в радости, без ссор и в хорошем настроении. Люди верили, что как пройдет этот день, таким и будет весь последующий год — сытым или бедным, веселым или тяжелым.

Существовали и специальные денежные приметы: в доме обязательно должен был быть запас денег, а давать в долг в этот день строго запрещалось, чтобы не «вынести» из семьи благополучие. Еще один важный обряд — засевание зерен. Дети рассыпали по полу пшеницу или овес, а старшая женщина в доме собирала зерно и хранила его до весеннего сева как символ будущего урожая и достатка.

Приметы

Туман в этот день считался добрым знаком и сулил богатый урожай.

Морозная и снежная погода на Васильев день обещала плодородный год.

Снег, выпавший в этот день, предвещал изобилие хлеба и хорошую жатву.

Вьюга сулила богатый урожай орехов.

Звездная ночь считалась предвестником ягодного и теплого лета.

Какие исторические события произошли 14 января

  • 1506 год — найдена скульптурная группа «Лаокоон и его сыновья», знаменитый античный мраморный шедевр, оказавший огромное влияние на искусство эпохи Возрождения и ставший эталоном изображения человеческих страданий в европейской скульптуре.

Скульптура «Лаокоон и его сыновья» в музее Ватикана
Justin Black/Shutterstock/FOTODOM

  • 1700 год — Петр I повелел русским дворянам носить короткие европейские костюмы вместо старинной длинной одежды. Указ стал частью масштабной культурной реформы, направленной на европеизацию российского общества.

  • 1790 годАлександр Гамильтон зачитал конгрессу США свой первый доклад об общественном кредите, который заложил основы финансовой системы Соединенных Штатов.

  • 1814 год — в Санкт-Петербурге открылась Императорская Публичная библиотека, ставшая первой общедоступной государственной библиотекой России.

  • 1902 год — открылось движение поездов по участку Маньчжурия — Харбин Китайско-Восточной железной дороги. Участок стал ключевым звеном транспортной системы на Дальнем Востоке, способствовал экономическому развитию региона.

  • 2005 год — космический зонд «Гюйгенс» совершил посадку на спутник Сатурна Титан. Впервые в истории аппарат успешно опустился на поверхность спутника другой планеты.

  • 2010 год — «Часы Судного дня» переведены на одну минуту назад. Решение символизировало снижение глобальных рисков, связанных с ядерной угрозой и изменением климата, по мнению ученых проекта Bulletin of the Atomic Scientists.

  • 2020 год — прекращена расширенная техническая поддержка Windows 7. Компания Microsoft окончательно завершила обслуживание этой устаревшей операционной системы.

Дни рождения и юбилеи 14 января

  • В 83 году до н. э. родился Марк Антоний — римский государственный деятель и военачальник, соратник Юлия Цезаря, член Второго триумвирата, известный своей политической и военной карьерой, а также союзом с египетской царицей Клеопатрой.

  • В 1806 году родился князь Михаил Оболенский — русский историк-архивист, один из крупнейших специалистов по древнерусским документам и летописям.

  • В 1824 году родился Владимир Стасов — выдающийся художественный и музыкальный критик, идеолог реалистического искусства, активный сторонник Товарищества передвижников.


  • В 1875 году родился Альберт Швейцер — немецко-французский теолог, философ, врач и музыкант, лауреат Нобелевской премии мира за гуманитарную деятельность в Африке.

  • В 1883 году родилась Нина Риччи — французский модельер, основательница дома высокой моды Nina Ricci, оказавшая значительное влияние на мировую индустрию моды.

  • В 1891 году родился Осип Мандельштам — русский поэт Серебряного века, один из крупнейших представителей акмеизма.

Даша Зайцева/«Газета.Ru»

  • В 1894 году родился Василий Немчинов — советский ученый-экономист и статистик, один из основателей экономико-математического направления в СССР.

  • В 1911 году родился Анатолий Рыбаков — русский советский писатель, автор романов «Дети Арбата», «Тяжелый песок», «Кортик» и других знаменитых произведений.

  • В 1936 году родился Алексей Леонтьев — советский и российский лингвист и психолог, автор фундаментальных трудов по психолингвистике.

  • В 1948 году родился Валерий Харламов — советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, 8-кратный чемпион мира.

  • В 1963 году родилась Анна Самохина — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, певица.

Кто отмечает дни рождения

  • 85 лет исполняется Любови Виролайнен — актрисе театра и кино, заслуженной артистке РСФСР, звезде фильмов и спектаклей Ленинградского театра.

  • 85 лет исполняется Фэй Данауэй — американской актрисе, лауреату премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA, прославившейся ролями в фильмах «Бонни и Клайд», «Китайский квартал» и др.

Фэй Данауэй в телефильме «Проклятые воды» (2009)
FSN-B/Global Look Press

  • 63 года исполняется Стивену Содербергу — американскому режиссеру, сценаристу и продюсеру, лауреату премии «Оскар», автору фильмов «Траффик», «Одиннадцать друзей Оушена», «Заражение».

  • 59 лет исполняется Закку Уайлду — американскому гитаристу-виртуозу, бывшему участнику группы Оззи Осборна, лидеру коллектива Black Label Society.

  • 59 лет исполняется Эмили Уотсон — английской актрисе, двукратной номинантке на премию «Оскар», звезде фильмов «Рассекая волны», «Теория всего».

  • 58 лет исполняется LL Cool J — американскому рэперу, продюсеру и актеру, одному из пионеров коммерческого хип-хопа.

  • 57 лет исполняется Дэйву Гролу — американскому музыканту, бывшему барабанщику Nirvana и основателю группы Foo Fighters, одному из самых влиятельных рок-исполнителей современности.

Дэйв Грол на сцене Love Ride в Калифорнии, 2008 год
Jared Milgrim/Global Look Press

