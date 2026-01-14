Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

Нигерийца, живущего в России, обвинили в протестах на родине

В Нигерии обвинили в организации протестов живущего в России гражданина страны
Design_Bank/Shutterstock/FOTODOM

Нигерийский гражданин, проживающий на территории России, стоит за организацией «бунта», замаскированного под протест в районе города Экпома. Об этом сообщил губернатор штата Эдо в Нигерии Мандея Окпебхоло, пишет издание Vanguard News.

Губернатор утверждает, что акции протеста против участившихся случаев похищений в Экпоме были спланированы и координировались из-за границы. Ранее жители и студенты Университета Амброуз Алли (AAU) организовали уличные демонстрации, которые были пресечены полицией, арестовавшей десятки протестующих. Окпебхоло назвал произошедшее не мирным протестом, а «скоординированным беспорядком», финансируемым из-за рубежа.

Правительство штата подчеркивает, что случившееся не имеет отношения к студенческому сообществу или Национальной ассоциации нигерийских студентов (NANS). Кроме того, опровергаются утверждения о похищении в Экпоме.

Власти предупреждают о возможной причастности оппозиционных сил, вероятно, при поддержке зарубежных субъектов, к спонсированию беспорядков с целью дискредитации действующего правительства и создания хаоса в регионе.

Ранее Трамп допустил удары по Нигерии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27615055_rnd_6",
    "video_id": "record::b69893d6-7c76-4ff6-949c-1d5737247215"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+