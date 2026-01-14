В Нигерии обвинили в организации протестов живущего в России гражданина страны

Нигерийский гражданин, проживающий на территории России, стоит за организацией «бунта», замаскированного под протест в районе города Экпома. Об этом сообщил губернатор штата Эдо в Нигерии Мандея Окпебхоло, пишет издание Vanguard News.

Губернатор утверждает, что акции протеста против участившихся случаев похищений в Экпоме были спланированы и координировались из-за границы. Ранее жители и студенты Университета Амброуз Алли (AAU) организовали уличные демонстрации, которые были пресечены полицией, арестовавшей десятки протестующих. Окпебхоло назвал произошедшее не мирным протестом, а «скоординированным беспорядком», финансируемым из-за рубежа.

Правительство штата подчеркивает, что случившееся не имеет отношения к студенческому сообществу или Национальной ассоциации нигерийских студентов (NANS). Кроме того, опровергаются утверждения о похищении в Экпоме.

Власти предупреждают о возможной причастности оппозиционных сил, вероятно, при поддержке зарубежных субъектов, к спонсированию беспорядков с целью дискредитации действующего правительства и создания хаоса в регионе.

