Врач предупредил о возможных травмах при уборке снега лопатой

Врач Тяжельников: неправильная уборка снега лопатой грозит травмами позвоночника
Нагрузка при уборке снега лопатой сопоставима с интенсивной тренировкой в спортзале и может привести к травме позвоночника. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, людям с хроническими заболеваниями опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем стоит воздержаться от самостоятельной уборки снежных завалов.

«Снег необходимо поднимать не за счет поясницы, а за счет ног, не бросая его далеко — лучше переходить шагами. Так вы избежите травм и растяжений», — пояснил Тяжельников.

Грыжи, протрузии, операции на позвоночнике, боли в пояснице, радикулит, невралгии — это противопоказания к чистке снега лопатой.

«Если все же решили почистить снег, то стоит использовать ортопедический пояс, наклоняться минимально, при боли — немедленно прекратить. Можно расчищать снег небольшим участками или посыпать лед солью или песком», — отметил собеседник агентства.

Ранее в Москве к уборке снега привлекли более 100 тысяч человек.

