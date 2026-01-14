Трамп назвал свою цель в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что конечной целью его действий в отношении Ирана является «победа». Его слова передает телеканал CBS.

«Конечная цель — победа. Я люблю побеждать», — подчеркнул американский лидер.

На вопрос журналистов о том, что означает «победа», Трамп перечислил военные операции, проведенные им в течение первого и второго сроков: недавний захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро, операция в Сирии в 2019 году, завершившаяся ликвидацией основателя ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, и ликвидация Касема Сулеймани в 2020 году, главы элитного иранского подразделения «Кудс».

14 января Трамп заявил, что США планируют оказать поддержку протестующим в Иране в различных формах. При этом он отметил, что отменит все запланированные встречи с иранскими официальными лицами Исламской Республики до тех пор, пока не остановится кровопролитие, сопровождающее протесты.

В конце декабря в Иране начались протесты, спровоцированные девальвацией национальной валюты. В ответ правоохранительные органы усилили меры безопасности, применяя слезоточивый газ и пневматическое оружие против участников демонстраций. Массовые акции прошли более чем в 60 городах по всей стране и затронули 25 провинций.

До этого президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор. Как отмечается, стороны обсудили двусторонние отношения.

Ранее Каллас заявила о работе ЕС над сменой власти в Иране.