Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

Трамп назвал свою цель в Иране

CBS: Трамп заявил, что целью в отношении Ирана является «победа»
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что конечной целью его действий в отношении Ирана является «победа». Его слова передает телеканал CBS.

«Конечная цель — победа. Я люблю побеждать», — подчеркнул американский лидер.

На вопрос журналистов о том, что означает «победа», Трамп перечислил военные операции, проведенные им в течение первого и второго сроков: недавний захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро, операция в Сирии в 2019 году, завершившаяся ликвидацией основателя ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, и ликвидация Касема Сулеймани в 2020 году, главы элитного иранского подразделения «Кудс».

14 января Трамп заявил, что США планируют оказать поддержку протестующим в Иране в различных формах. При этом он отметил, что отменит все запланированные встречи с иранскими официальными лицами Исламской Республики до тех пор, пока не остановится кровопролитие, сопровождающее протесты.

В конце декабря в Иране начались протесты, спровоцированные девальвацией национальной валюты. В ответ правоохранительные органы усилили меры безопасности, применяя слезоточивый газ и пневматическое оружие против участников демонстраций. Массовые акции прошли более чем в 60 городах по всей стране и затронули 25 провинций.

До этого президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор. Как отмечается, стороны обсудили двусторонние отношения.

Ранее Каллас заявила о работе ЕС над сменой власти в Иране.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27615031_rnd_3",
    "video_id": "record::7709abe7-9244-4a77-92d4-e333c2517c20"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+