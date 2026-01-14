Размер шрифта
Слюсарь рассказал о последствиях массированной атаки БПЛА на Ростов

Сергей Пивоваров/РИА Новости/Архив

Ростов-на-Дону подвергся воздушной атаке, в связи с чем экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности и оперативно направляются к местам происшествий для ликвидации последствий. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Сообщается о возгорании на промышленном объекте в западной части города, где уже работают пожарные. Кроме того, дежурные бригады выдвинулись в микрорайон Левенцовский, где зафиксировано возгорание квартир в многоэтажных зданиях, вызванное атакой.

«В Ростове идет отражение воздушной атаки. Все дежурно-спасательные службы приведены в готовность и оперативно выезжают для ликвидации последствий. На данный момент спасатели тушат возгорание на одном из промобъектов в западной части города», — говорится в посте.

В настоящее время проводится сбор информации о возможных пострадавших.

13 января Слюсарь сообщил о повреждении промышленного объекта в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск.

Ранее за пять часов российские военные уничтожили 40 БПЛА ВСУ над регионами РФ.

