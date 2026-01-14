Атакованный в Черном море танкер направился в безопасный порт

Chevron: танкер, атакованный беспилотником в Черном море, направляется в безопасный порт

Танкер, арендованный американской нефтегазовой компанией Chevron и подвергшийся атаке беспилотника в акватории Черного моря, движется в сторону безопасной гавани. Об этом РИА Новости сообщили представители корпорации.

«Он (танкер. — «Газета.Ru») направляется в безопасный порт, и мы координируем действия с оператором танкера и соответствующими властями», — заявили в Chevron.

В компании также подтвердили факт инцидента, подчеркнув, что экипаж в безопасности, состояние танкера стабильное и случившееся не отразилось на экспортных поставках нефти.

Накануне два иностранных нефтяных танкера, используемые международными консорциумами «Тенгизшевройл» (ТШО) и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» (КПО) для транспортировки казахстанской нефти, получили повреждения в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов вблизи морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море.

