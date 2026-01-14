Ослабление украинской обороны под Гуляйполем в Запорожской области обусловлено недостатком личного состава и вооружения на этом направлении. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«Тотальная «бусификация» на данный момент еще позволяет противнику выполнять задачи по обороне у Гуляйполя, но вместе с тем резервы тают и, естественно, где-то на некоторых участках приходится снимать силы и средства для того, чтобы затыкать дыры на линии боевого соприкосновения именно в районе Гуляйполя», — пояснил он.

Марочко добавил, что наиболее подготовленные украинские подразделения уже были выведены из-под Гуляйполя и направлены на другие участки фронта, которые украинское командование считает более приоритетными.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации полностью контролируют город Гуляйполе, на занятых рубежах организована устойчивая оборона.

Ранее элитное подразделение ВСУ «Волки да Винчи» потребовали вывода из окрестностей Гуляйполя.