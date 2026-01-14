Размер шрифта
Стало известны регионы с самым высоким в России прожиточным минимумом

Размер прожиточного минимума на Чукотке составил более 49 тыс. рублей
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В трех российских регионах величина прожиточного минимума превысила 30 тыс. рублей, еще в одном она составила почти 50 тыс. рублей. Об этом, ссылаясь на данные министерства труда и социальной защиты РФ, сообщает ТАСС.

В 2026 году размер прожиточного минимума в Чукотском автономном округе составил 49 431 рубль, Камчатском крае — 33 333 рубля, Магаданской области — 32 954 рубля, Ненецком автономном округе — 31 060 рублей.

Еще в пяти регионах России — Якутии, Мурманской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Сахалинской области и Москве прожиточный минимум превысил 25 тыс. рублей.

25 декабря сообщалось, что в 2026 году средний размер прожиточного минимума на душу населения в России составит составит 18 939 рублей. У трудоспособного населения прожиточный минимум будет выше — 20 644 рублей. А для пенсионеров и детей он будет 16 288 и 18 371 рублей соответственно.

Ранее Медведев заявил, что МРОТ в 2026 году будет на треть выше прожиточного минимума. 

