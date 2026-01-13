«Посидит и выйдет». Грозит ли смертная казнь экс-президенту Южной Кореи?

Прокуратура Южной Кореи потребовала приговорить бывшего президента страны Юн Сок Ёля, обвиняемого в организации мятежа, к смертной казни. 4 декабря 2024 года экс-президент предпринял попытку ввести в стране военное положение, отдав приказы блокировать парламент и задержать его спикера и лидеров партий. В декабре того же года парламент отстранил его от должности в результате импичмента. Окончательный приговор ожидается в начале февраля. Кореевед Александр Жебин в разговоре с «Газетой.Ru» предположил, что даже если Юн Сок Ёля и приговорят к смерти, то, скорее всего, до самой казни дело не дойдет.

Прокуратура Республики Южная Корея запросила для бывшего президента Юн Сок Ёля, обвиняемого в организации мятежа, смертную казнь. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Представители обвинения подали соответствующий запрос на заседании в Центральном районном суде Сеула.

Рассмотрение дела в отношении Юн Сок Ёля началось 9 января. Последний раз смертная казнь в Южной Корее приводилась в исполнение в 1997 году.

Кроме Юн Сок Ёля обвиняемыми по делу проходят еще семь человек, среди которых бывший глава Минобороны Ким Ен-хен и экс-глава Национального агентства полиции Чо Джи-хо, которым вменяется участие в введении военного положения.

Ожидается, что окончательный приговор будет вынесен в начале февраля. Сам Юн Сок Ёль утверждает, что его действия не являлись мятежом и попыткой переворота, а были законным использованием чрезвычайных полномочий президента.

Что произошло в Южной Корее?

Юн Сок Ёль 4 декабря 2024 года попытался ввести в Южной Корее военное положение, якобы для для защиты «от угрозы северокорейских коммунистических сил».

По версии следствия, экс-президент мобилизовал военных и полицию, чтобы те блокировали здание парламента и не допустили внутрь депутатов для голосования по отмене его указа. Кроме того, Юн приказал задержать спикера парламента и лидеров правящей и оппозиционных партий.

Однако уже в ночь на 4 декабря парламент собрался на экстренное заседание и спустя около двух с половиной часов после обращения президента принял решение потребовать от него немедленно отменить военное положение. Спикер Хан Док Су заявил, что с этого момента указ главы государства утратил силу. Рано утром Юн Сок Ёль сообщил, что выполнит волю парламента и вынесет вопрос об отмене военного положения на заседание кабинета министров.

6 декабря парламент предпринял первую попытку объявить президенту импичмент, однако голосов для этого не хватило. Спустя неделю, 14 декабря, повторное голосование оказалось успешным: Юн Сок Ёля официально отстранили от должности, после чего дело было передано в суд.

В марте экс-президент был ненадолго освобожден из-под стражи после того, как суд аннулировал его арест, однако в июле его снова заключили под арест по новым обвинениям о попытке введения военного положения.

Что ждет экс-президента Южной Кореи?

Руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской академии наук Александр Жебин в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что казнь Юн Сок Ёля маловероятна.

«В Южной Корее президентов сажали в тюрьму, да и даже приговаривали, по-моему, к смертной казни. Это касалось Чон Ду Хвана (был президентом в 1980 — 1988 годах. — «Газета.Ru»), но все это заменялось (тюремным сроком. — «Газета.Ru»), и они досрочно все вышли на свободу», — подчеркнул специалист по региону.

Политика в Южной Корее «очень эмоциональна» и «характеризуется крайностями», добавил Александр Жебин.

«Это, в принципе, укладывается в контекст южнокорейской политической жизни и вообще разборок между различными группировками правящей элиты. Но что Юн Сок Ёля казнят, я практически уверен, что этого не произойдет»,

— считает аналитик.

Как считает Жебин, бывший президент «посидит какое-то время», а затем выйдет на свободу.

Практически все лидеры Южной Кореи были или свергнуты в результате государственных переворотов, или же подверглись судебному преследованию после сложения полномочий — чаще всего по обвинениям в коррупции.

Первый президент страны Ли Сын Ман (1948–1960) был свергнут в результате Апрельской революции. Его преемник Юн Бо Сон (1960–1962) был отстранен от власти военным переворотом. Долго правивший Пак Чон Хи (1962–1979) был убит в результате покушения. Временный президент Чхве Гю Ха (1979–1980) был смещен в результате очередного военного переворота.

Двое президентов эпохи демократизации были осуждены после ухода с поста: Чон Ду Хван (1981–1988) был приговорен к смертной казни (позже помилован), а Но Тэ У (1988–1993) — к 22 годам лишения свободы (также помилован). Президент, Ким Дэ Чжун (1998–2003), лауреат Нобелевской премии мира, до своего избрания сам находился в заключении и был приговорен к смертной казни, а после своего освобождения содействовал осуждению Хвана и У.

Президент Но Му Хен (2003–2008) был подвергнут импичменту, а после окончания срока, находясь под следствием по коррупционным обвинениям, покончил жизнь самоубийством. Его преемник Ли Мен Бак (2008–2013) после ухода с поста был арестован и осужден за коррупцию. Президент Пак Кын Хе (2013–2016) была отстранена от должности в результате импичмента, арестована и приговорена к длительному тюремному заключению по обвинениям в коррупции.