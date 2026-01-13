Можно ли «вправить мозги» и сохранить семью при разводе?

Уже через пару месяцев в России могут принять закон об обязательной медиации для пар, решившихся на развод. Подготовка такого предложения включена в утвержденный правительством РФ план по реализации семейной и демографической политики.

Идея не нова. Сам по себе процесс медиации, то есть использование нейтрального посредника для решения имущественных споров в досудебном порядке, существует в России с 2011 года и сейчас является добровольным. В вопросах расторжения брака участие медиатора должно если не примирить противоборствующие стороны, то по крайней мере облегчить им процесс расставания и возникающие в связи с этим вопросы. Переводя с бюрократического на русский, бывшие партнеры получат возможность, что называется, договориться полюбовно — без битья посуды и лиц, выбрасывания вещей и мебели из окон и без борьбы за опеку над детьми. Все эти вопросы будут обсуждены сторонами тихо и спокойно с участием незаинтересованного специалиста, прописаны на бумаге, утверждены нотариально и обязательны к исполнению.

Добровольно на такое благое и бесконфликтное дело наши люди, конечно, не пойдут. Высокие отношения, когда бывшие супруги остаются добрыми друзьями, — дело хорошее, но, согласитесь, редкое. В основном одна из сторон хочет уйти, а вторая чувствует себя брошенной и оскорбленной, и ее единственное желание — побольнее наказать обидчика. Суды и взаимные претензии в таких случаях могут длиться годами — и в первую очередь от этой «битвы титанов» страдают не только сами расстающиеся, но и их дети. О таких семьях и решило, по всей видимости, позаботиться наше правительство, и, понимая, что сами наши граждане ни на какую медиацию не пойдут, чиновники всерьез подумывают о том, чтобы сделать эту процедуру обязательной. По крайней мере для семей, в которых есть несовершеннолетние дети.

Вроде бы все и логично, но если вчитаться, получается, что авторы идеи вкладывают в, казалось бы, обыденную юридическую процедуру дополнительный смысл. А именно — надеются, что подобная принудительная мера позволит сократить количество разводов. Надежда состоит в том, что в процессе «мирного» общения через посредника враждующие стороны не только откажутся предъявлять к друг другу невыполнимые требования, но и вовсе передумают расставаться — таким образом удастся сохранить семьи и понизить количество разводов.

«Почему бы таких людей не отправлять к умному, опытному медиатору, который, может быть, им мозги вправит?» — задавался вопросом министр юстиции Константин Чуйченко во время выступления на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Звучит отлично, а как это реализовать? Возможно, этот самый медиатор будет специалистом широкого профиля и обладателем высшего психологического образования наряду с юридическим? Честно говоря, сложно представить себе ситуацию, в которой взрослые люди, уже дошедшие до раздела имущества, внезапно передумают и после обязательной разовой беседы со специалистом, пусть даже и с самым опытным, снова заживут душа в душу.

Всякое, конечно, в жизни бывает. Одна моя знакомая три раза выходила замуж за своего мужа и столько же раз с ним разводилась. Последний развод стал финальным, хотя кто знает: может быть, выйдут на пенсию и снова решат дать друг другу шанс? При этом они все эти свадьбы-разводы исполняли самостоятельно, без медиатора, а в промежутках между браками еще успевали пожить в других семьях. Чашка эта в итоге все равно разбилась, склеить так и не удалось.

А если бы наше правительство сделало обязательным не медиатора, а именно психолога?

И не разовое посещение для галочки, чтобы одна из уставших в браке сторон могла получить пропуск в новую свободную жизнь, а именно курс из минимум десяти бесплатных консультаций? Ключевое слово тут «бесплатных», потому что редкая семья в наше время может себе позволить полноценную семейную терапию. Судя по ценам на услуги психолога, современные «врачи человеческих душ» довольно алчные и ломят по 8–10 тысяч рублей за прием, несмотря на бесконечные заклинания о великой любви к людям.

Возможно, такой обязательный подарок от государства на какую-то пару и подействовал бы — помог бы преодолеть взаимные претензии и накопившуюся усталость, даже простить какие-то серьезные обиды. Но такое вряд ли произойдет, слишком дорогое удовольствие. Поэтому вся надежда на медиатора — даже если ему, вопреки всему, удастся сохранить хотя бы одну пару, это будет уже не зря.

В целом принудиловка редко бывает эффективной, особенно когда люди уже все для себя решили. Окончательные правила медиации при расторжении брака станут известны уже в этом году — там и посмотрим, как будет продвигаться процесс, можно будет нашим гражданам и гражданкам «вправить мозги» или все это превратится в профанацию и сто первую бюрократическую процедуру «для галочки».

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.