В российских компаниях массово падает продуктивность в январе

Январь в российских компаниях часто сопровождается замедлением деловой активности и спадом продуктивности офисных сотрудников. Российские офисные коллективы начинают каждый год с одного и того же: на почте десятки непрочитанных писем, календари расписаны на недели вперед, а сотрудники испытывают нежелание полноценно включаться в рабочие процессы. Настроиться на рабочий ритм после длинных праздников бывает сложно — как для самих работников, так и для бизнеса в целом. С чем связано это явление и как эффективно ему противостоять, «Газете.Ru» рассказала Инна Филиппова, операционный директор сети смарт-офисов SOK.

«Главные причины — физиологические. За длинные новогодние выходные, которые обычно длятся 8–10 дней, а в 2026 году заняли целых 12 дней, у большинства сотрудников сбивается режим сна и бодрствования, нарушаются циркадные ритмы, снижается физическая и когнитивная активность. Речь идет о полноценной перезагрузке, в ходе которой люди адаптируются к более спокойному жизненному темпу, и резкое возвращение в режим активной работы требует от них лишней энергии и дополнительного времени. Ситуация усугубляется сезонными факторами, которые по умолчанию снижают продуктивность, например, коротким световым днем и холодной погодой», — сказала она.

Филиппова также подчеркнула влияние психологического состояния на эффективность работы сотрудников в январе. Эксперт отметила, что заметный контраст ярких праздников с начавшимися рабочими буднями усугубляет эмоциональный фон.

«К тому же, январь для многих является финансово сложным месяцем, так как значительная часть бюджета уже израсходована на подарки и отдых, а до следующей зарплаты остается длительный период — это повышает уровень тревожности. Хотя финансовый аспект не связан с продуктивностью напрямую, стресс из-за денежных проблем тоже снижает концентрацию на рабочих вопросах», — добавила Филиппова.

По мнению операционного директора SOK, требовать от команды полной отдачи в первый день после выхода с праздников — серьезная ошибка.

«Усиленное давление на сотрудников после длительных каникул способно скорее замедлить процессы, чем повлиять на них положительно. Излишне жесткие меры контроля в этот период вызывают у большей части коллектива сильное сопротивление, и в результате, вместо того, чтобы активно выполнять поставленные задачи, работники могут проявлять активность лишь формально, что, в свою очередь, может привести к конфликтам и еще большим временным издержкам», — пояснила руководитель.

В противовес усиленным мерам контроля и вынесению жестких директив Филиппова рекомендует организовать для сотрудников плавный вход в рабочий ритм: «Если условия, в которых функционирует бизнес, позволяют немного снизить темпы работы хотя бы в первые 2–3 дня после январских праздников, то этой возможностью пренебрегать не стоит. Если позволить сотрудникам более мягко и естественно втянуться в процессы, то период пониженной активности сильно сократится, и уже к середине первой рабочей недели коллектив сможет выйти на стандартный уровень эффективности».

Операционный директор также выделила ряд конкретных мер, которые позволяют ускорить адаптацию к работе в январе. Эксперт уверяет, что сами сотрудники тоже могут многое сделать для быстрого возвращения в рабочий ритм после праздников.

«Для начала следует сохранить в течение январских выходных привычный режим сна и выделять на него не менее 8 часов ежедневно, несмотря на новогодние активности и застолья. Еще одна полезная практика — за пару дней до выхода с отдыха вернуть себе привычный режим: лечь спать пораньше, а утром проснуться по будильнику, проводя своеобразную «репетицию» обычного утра рабочего дня. Также в первый день не стоит сразу же «бросаться в бой», лучше начать с простых дел, например, с наведения порядка на рабочем месте: разобрать стол, освежить и структурировать список дел, подготовить все для комфортной работы. Эти простые действия помогают мозгу быстрее переключиться в продуктивный режим», — резюмировала Филиппова.

