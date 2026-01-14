Размер шрифта
Карлсон заявил, что операция в Венесуэле лишила США права подвергать критике Россию

Карлсон: после операции в Каракасе США больше не могут критиковать Россию
Amr Alfiky/Reuters

После похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро Соединенные Штаты не могут больше критиковать Россию за действия на Украине. Об этом на своем YouTube-канале заявил американский журналист Такер Карлсон.

Новость дополняется.

