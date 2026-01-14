Карлсон заявил, что операция в Венесуэле лишила США права подвергать критике Россию

После похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро Соединенные Штаты не могут больше критиковать Россию за действия на Украине. Об этом на своем YouTube-канале заявил американский журналист Такер Карлсон.
Новость дополняется.
{ "_essence": "video", "media_position": "bottom", "uid": "_id_video_media_27615103_rnd_3", "video_id": "record::64e16cc2-34c6-4ff6-b0be-5e9f8929c6ae" }