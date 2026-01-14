Россиянам спрогнозировали значимые изменения на рынке труда в 2026 году

Ситуация на рынке труда продолжает смещаться от соискателя к работодателю: если всего год назад у сотрудников была возможность диктовать свои правила, то сейчас им приходится подстраиваться под запросы компаний, рассказала «Газете.Ru» Екатерина Прокушева, HR-директор МТС Линк.

По ее словам, экономическая ситуация в стране достаточно сложная, и на ее фоне особенно заметен разрыв между ожиданиями и реальностью: сотрудники рассчитывают на рост зарплат на уровне 20–30%, тогда как работодатели либо не готовы повышать зарплаты вообще, либо идут на небольшое увеличение в диапазоне 5–15%.

«Замедлились и темпы найма. Ставка делается на уже имеющиеся ресурсы и повышение эффективности за счет перераспределения обязанностей и оптимизации внутренних процессов. Поэтому роста числа новых вакансий ждать не стоит, за исключением высококвалифицированных специалистов — спрос на них был и остается высоким. Прежде всего речь идет об экспертах в области ИТ, особенно искусственного интеллекта (ИИ-инженеры, специалисты по архитектуре, DevOps, дата-сайентисты). Кроме того, остро требуется опытный технический персонал: складские работники, водители, токари, операторы станков с ЧПУ и другие квалифицированные рабочие», — отметила эксперт.

У многих сотрудников появилось беспокойство за свои рабочие места из-за внедрения ИИ. Нельзя сказать, что опасения полностью беспочвенны, однако риски не столь велики, как кажется на первый взгляд — по крайней мере, при актуальном уровне развития технологий. ИИ уже сейчас берет на себя такие рутинные задачи, как простая аналитика, составление отчетов, ответы на базовые вопросы клиентов.

«Поэтому сокращения из-за внедрения ИИ-инструментов могут коснуться только специалистов с рутинными и повторяющимися задачами. Пример — операторы кол-центров и административные банковские работники», — считает она.

Повысить свою ценность на рынке труда поможет владение ИИ-инструментами, гибкость и готовность осваивать новое. Меньше всего ИИ потеснит представителей профессий, где традиционно ценится контакт с живым человеком: это учителя, врачи, психологи. Даже если алгоритмы чисто технически уже способны хотя бы отчасти заменить живого специалиста, аудитория все еще предпочитает взаимодействовать с человеком, а не с ИИ.

«На фоне высокой ключевой ставки и в целом непростой экономической ситуации компании будут стремиться достигать большего, тратя меньше ресурсов. Поэтому ценность соискателя определяется тем, насколько он снижает для бизнеса издержки, риски и неопределенность, и как его деятельность может сказаться на выручке. На этом и следует делать акцент при поиске работы», — рассказала эксперт.

Еще один фокус — сотрудники, которые умеют работать с ИИ как с инструментом, повышающим эффективность. Компании понимают, что специалист, способный автоматизировать часть своей рутины, быстрее адаптируется и дает больший эффект. Поэтому соискателю важно грамотно применять ИИ в решении своих задач. Это касается не только IT-компаний, а повышает ценность кандидата практически в любой сфере.

«Кроме того, бизнесу выгодно нанимать и удерживать людей с потенциалом диагонального роста. Специалист, который может выйти за рамки своей функции и брать на себя новые зоны ответственности, снижает зависимость компании от рынка труда. Как следствие, имеет смысл развивать смежные навыки: аналитику, работу с данными, понимание бизнес-логики и т.п. Причем в резюме и интервью это важно показать как осознанную работу над расширением своей роли: если список навыков выглядит как случайный набор, это вряд ли заинтересует работодателя», — поделилась она.

Наконец, в условиях высокой конкуренции компании все чаще проверяют репутацию кандидатов. Востребованы стабильные сотрудники, которые не уйдут через пару месяцев и нацелены на долгосрочную работу в компании.

«Предпочтение будет отдаваться тем, кто корректно увольнялся с предыдущих мест работы, получил положительные рекомендации, не был пойман на фальсификациях опыта. В 2026 году в выигрыше останутся добросовестные, надежные соискатели с широким кругозором, которых бизнесу выгодно удерживать надолго», — резюмировала она.

