В Госдуме заявили о росте популярности «сонного туризма» в России

В 2026 году в России прогнозируется дальнейший рост популярности «сонного туризма» – направления, ориентированного на путешествия с целью улучшения качества сна. Такое мнение высказал глава думского комитета по туризму, Сангаджи Тарбаев («Новые люди») в беседе с ТАСС.

По словам депутата, «сонный туризм» стал одним из неожиданных трендов 2025 года, и в 2026-м он будет развиваться в двух ключевых направлениях: совершенствование условий размещения (акцент на качестве спальных комнат, звукоизоляции, матрасов и подушек) и создание новых, специализированных зон отдыха. Тарбаев отметил, что российские условия позволяют разделить шумные курорты и велнес-индустрию, предлагая более спокойные и комфортные места для восстановления.

«Сонный туризм» представляет собой формат отдыха, где приоритетом является восстановление организма посредством здорового и крепкого сна. Согласно данным совместного исследования «Островка» и «Медиалогии», этот термин вошел в пятерку самых важных слов в сфере туризма в 2025 году. Сервис «Суточно.ру» также отмечает растущий интерес россиян к концепции slow life – отдыху с минимальным использованием гаджетов, уединением и фокусом на природе и восстановлении.

На фоне статистики ВОЗ, свидетельствующей о том, что около 30% населения сталкивается с проблемами со сном, развитие «сонного туризма» становится закономерным ответом на потребность в качественном отдыхе. Тарбаев подчеркнул, что потенциальными потребителями такого вида отдыха может быть практически все трудоспособное население страны.

