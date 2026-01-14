Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

В Центробанке объяснили, почему нельзя запретить МФО

ЦБ: услуги МФО востребованы среди россиян
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Услуги микрофинансовых организаций (МФО) востребованы среди россиян и позволяют им получить заем быстро, поэтому запретить МФО нельзя. Об этом сообщил ТАСС глава департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков.

«Запрет МФО — это не выход. Сейчас заемщиками МФО являются около 15 млн граждан. Мы не можем отрицать, что услуги МФО востребованы, они позволяют людям получить заем просто и быстро, зачастую прямо в точках продаж товаров и услуг», — подчеркнул Кочетков.

В то же время он отметил, что МФО — это не только короткие займы «до зарплаты», но также и POS-кредитование, а также займы на крупные покупки, при этом сегмент микрозаймов в России развивается очень активно. Поэтому запрещать нужно не МФО, а недобросовестные практики на этом рынке, уточнил Кочетков.

До этого стало известно, что с 1 января МФО обязаны запрашивать у потенциальных заемщиков официальные документы, подтверждающие их уровень дохода. Также Федеральная налоговая служба (ФНС) получила полномочия оценивать финансовую устойчивость и платежеспособность предприятий, выдающих микрозаймы.

Ранее эксперт оценил состояние российской экономики.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27615133_rnd_1",
    "video_id": "record::9e58985c-6704-4d9d-86d0-72e0be9288f3"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+