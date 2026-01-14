В Центробанке объяснили, почему нельзя запретить МФО

Услуги микрофинансовых организаций (МФО) востребованы среди россиян и позволяют им получить заем быстро, поэтому запретить МФО нельзя. Об этом сообщил ТАСС глава департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков.

«Запрет МФО — это не выход. Сейчас заемщиками МФО являются около 15 млн граждан. Мы не можем отрицать, что услуги МФО востребованы, они позволяют людям получить заем просто и быстро, зачастую прямо в точках продаж товаров и услуг», — подчеркнул Кочетков.

В то же время он отметил, что МФО — это не только короткие займы «до зарплаты», но также и POS-кредитование, а также займы на крупные покупки, при этом сегмент микрозаймов в России развивается очень активно. Поэтому запрещать нужно не МФО, а недобросовестные практики на этом рынке, уточнил Кочетков.

До этого стало известно, что с 1 января МФО обязаны запрашивать у потенциальных заемщиков официальные документы, подтверждающие их уровень дохода. Также Федеральная налоговая служба (ФНС) получила полномочия оценивать финансовую устойчивость и платежеспособность предприятий, выдающих микрозаймы.

