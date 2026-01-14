Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

Трамп сообщил, что решение по поводу Ирана еще не принято

Трамп заявил, что США предстоит принять решение по поводу Ирана
Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что знает, каким может быть характер военных действий против Ирана со стороны США, при этом он уточнил, что по этому поводу еще предстоит принять решение. Его слова передает РИА Новости.

«Я знаю точно, что это могло бы быть, но мы должны принять решение», — подчеркнул Трамп.

14 января американский лидер сообщил, что конечной целью действий США в отношении Ирана является «победа». На вопрос журналистов о том, что для него означает «победа», Трамп перечислил военные операции, проведенные им за первый и второй сроки. Среди них — недавний захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро, операция в Сирии в 2019 году, завершившаяся уничтожением основателя ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, а также ликвидация Касема Сулеймани в 2020 году, главы элитного иранского подразделения «Кудс».

До этого президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор. Как отмечается, стороны обсудили двусторонние отношения.

Ранее Каллас заявила о работе ЕС над сменой власти в Иране.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27615073_rnd_6",
    "video_id": "record::7709abe7-9244-4a77-92d4-e333c2517c20"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+