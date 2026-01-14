Трамп сообщил, что решение по поводу Ирана еще не принято

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что знает, каким может быть характер военных действий против Ирана со стороны США, при этом он уточнил, что по этому поводу еще предстоит принять решение. Его слова передает РИА Новости.

«Я знаю точно, что это могло бы быть, но мы должны принять решение», — подчеркнул Трамп.

14 января американский лидер сообщил, что конечной целью действий США в отношении Ирана является «победа». На вопрос журналистов о том, что для него означает «победа», Трамп перечислил военные операции, проведенные им за первый и второй сроки. Среди них — недавний захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро, операция в Сирии в 2019 году, завершившаяся уничтожением основателя ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, а также ликвидация Касема Сулеймани в 2020 году, главы элитного иранского подразделения «Кудс».

До этого президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор. Как отмечается, стороны обсудили двусторонние отношения.

Ранее Каллас заявила о работе ЕС над сменой власти в Иране.