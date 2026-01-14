В Петропавловске-Камчатском после циклона автобусы частично возобновили движение

В Петропавловске-Камчатском движение городских автобусов частично восстановлено после перерыва, вызванного сильным циклоном. Об этом сообщает городская администрация в Telegram-канале.

«В Петропавловске-Камчатском по 16 направлениям вышли пассажирские автобусы, это маршруты: 2, 3, 4, 5к, 7, 12, 13к, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 33. Вследствие влияния циклона дорожная обстановка остается непростой, возможны корректировки в движении маршрутов автобусов», — передают в мэрии.

Как отмечается, для обеспечения транспортной доступности удаленных микрорайонов на маршруты выведены автомобили высокой проходимости (вахтовки), которые будут курсировать между Долиновкой, Нагорным, Заозерным и центром города.

В качестве дополнительной меры в часы пик (с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00) на дороги вновь выйдет служебный транспорт городских и краевых администраций для перевозки жителей. Автомобили с официальной атрибутикой будут работать на нескольких основных городских направлениях, уточнили в мэрии.

Ранее в Петропавловске-Камчатском возобновили работу мобильного интернета.