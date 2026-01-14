Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

В Петропавловске-Камчатском после циклона автобусы частично возобновили движение

Автобусное сообщение в столице Камчатки частично восстановлено после циклона
Кадр видео: Telegram-канал «SHOT»

В Петропавловске-Камчатском движение городских автобусов частично восстановлено после перерыва, вызванного сильным циклоном. Об этом сообщает городская администрация в Telegram-канале.

«В Петропавловске-Камчатском по 16 направлениям вышли пассажирские автобусы, это маршруты: 2, 3, 4, 5к, 7, 12, 13к, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 33. Вследствие влияния циклона дорожная обстановка остается непростой, возможны корректировки в движении маршрутов автобусов», — передают в мэрии.

Как отмечается, для обеспечения транспортной доступности удаленных микрорайонов на маршруты выведены автомобили высокой проходимости (вахтовки), которые будут курсировать между Долиновкой, Нагорным, Заозерным и центром города.

В качестве дополнительной меры в часы пик (с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00) на дороги вновь выйдет служебный транспорт городских и краевых администраций для перевозки жителей. Автомобили с официальной атрибутикой будут работать на нескольких основных городских направлениях, уточнили в мэрии.

Ранее в Петропавловске-Камчатском возобновили работу мобильного интернета. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27614965_rnd_6",
    "video_id": "record::db4dc99e-b434-4c14-8be0-d5453dae896f"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+