В Венесуэле из тюрем выпустили по меньшей мере четырех американцев

CNN: в Венесуэле освободили из заключения по меньшей мере четырех американцев

В Венесуэле из-под стражи освобождены несколько граждан США, находившихся в заключении. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Вещатель воздержался от публикации имен выпущенных американцев, ограничившись информацией о том, что «временные власти Венесуэлы освободили как минимум четырех американских граждан».

По данным телеканала, это первый случай освобождения задержанных американцев после предполагаемого похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

До этого американский президент Дональд Трамп сообщил о начале процесса освобождения политических заключенных в Венесуэле, выразив признательность за этот шаг. Хорхе Родригес, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы, также заявил о предстоящем освобождении, в том числе иностранных граждан.

3 января США нанесли массированный удар по Венесуэле. В результате Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и доставлены в Нью-Йорк. Американские власти заявили, что они причастны к «наркотерроризму» и представляют угрозу для США. В Нью-Йорке уже состоялось первое судебное заседание, на котором Мадуро и его жена отрицали все обвинения.

Ранее Трамп опубликовал фото с собой в роли президента Венесуэлы.