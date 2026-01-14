Девять новорожденных погибли за праздники. Как выглядит роддом Новокузнецка после трагедии

В новогодние праздники акушерский стационар №1 Новокузнецка оказался в центре одной из самых резонансных медицинских трагедий последних лет. С начала декабря по середину января здесь скончались девять новорожденных. Сейчас роддом закрыт на карантин из-за респираторной инфекции, главный врач отстранен, Следственный комитет возбудил уголовное дело, а федеральные и региональные ведомства начали масштабные проверки.

По данным областного минздрава, большинство детей родились недоношенными, часть — с экстремально низкой массой тела и внутриутробными инфекциями. Семнадцать новорожденных находились в крайне тяжелом состоянии. Часть новорожденных провела в отделении реанимации более месяца. В ведомстве подчеркивают, что вирусную инфекцию, способную привести к гибели детей, в учреждении не выявили, каждый случай смерти сейчас разбирается отдельно.

На фоне официальных комментариев стали появляться и свидетельства родственников и пациенток роддома. Так, в беседе с ТАСС сестра одной из рожениц рассказала, что из-за введенного карантина семья получала информацию о состоянии ребенка только по телефону, а о его смерти узнала во время очередного звонка из больницы. Другая женщина, которая лежала в этом роддоме летом 2025 года, в разговоре с «КП» рассказала, что у нее были сильнейшие боли, но «никто не спешил» вести на операцию.

В соцсетях — десятки отзывов о проблемах с организацией помощи, санитарным состоянием и отношением персонала, накопленных за предыдущие годы.

Как сегодня выглядит роддом Новокузнецка — в галерее «Газеты.Ru».