Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Фото

Девять новорожденных погибли за праздники. Как выглядит роддом Новокузнецка после трагедии

"Клиника", "Баффи", "Шерлок" Гая Ричи и новые части "Игры престолов": 15 главных сериалов 2026-го
«Я тоже собой что-то представляю!» Ирине Апексимовой — 60
"Золотой возраст": Алене Хмельницкой — 55
Робертс, Гомес, Шаламе и другие звезды на "Золотом глобусе"

В новогодние праздники акушерский стационар №1 Новокузнецка оказался в центре одной из самых резонансных медицинских трагедий последних лет. С начала декабря по середину января здесь скончались девять новорожденных. Сейчас роддом закрыт на карантин из-за респираторной инфекции, главный врач отстранен, Следственный комитет возбудил уголовное дело, а федеральные и региональные ведомства начали масштабные проверки.

По данным областного минздрава, большинство детей родились недоношенными, часть — с экстремально низкой массой тела и внутриутробными инфекциями. Семнадцать новорожденных находились в крайне тяжелом состоянии. Часть новорожденных провела в отделении реанимации более месяца. В ведомстве подчеркивают, что вирусную инфекцию, способную привести к гибели детей, в учреждении не выявили, каждый случай смерти сейчас разбирается отдельно.

На фоне официальных комментариев стали появляться и свидетельства родственников и пациенток роддома. Так, в беседе с ТАСС сестра одной из рожениц рассказала, что из-за введенного карантина семья получала информацию о состоянии ребенка только по телефону, а о его смерти узнала во время очередного звонка из больницы. Другая женщина, которая лежала в этом роддоме летом 2025 года, в разговоре с «КП» рассказала, что у нее были сильнейшие боли, но «никто не спешил» вести на операцию.

В соцсетях — десятки отзывов о проблемах с организацией помощи, санитарным состоянием и отношением персонала, накопленных за предыдущие годы.

Как сегодня выглядит роддом Новокузнецка — в галерее «Газеты.Ru».
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+