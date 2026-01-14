Антикоррупционное бюро Украины подозревает Тимошенко в коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает бывшего главу правительства страны, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко в коррупции. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель».

По данным его источников, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) могут обвинить депутата Тимошенко или лидера партии «Слуга народа» Давида Арахамию в предоставлении незаконных льгот ряду депутатов от других фракций за нужные результаты голосования в Верховной раде.

14 января стало известно, что в офисе партии «Батькивщина» экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко проводятся следственные мероприятия. Это происходит на фоне недавнего заявления НАБУ и САП о разоблачении главы одной из фракций Верховной рады, подозреваемого в предложении взяток другим депутатам за поддержку определенных законопроектов.

До этого НАБУ обнародовало видеозапись, сделанную скрытой камерой, где, как утверждает ведомство, зафиксированы переговоры о коррупционной схеме с участием депутата Верховной рады Анны Скороход. На представленных кадрах Скороход обсуждает необходимость составления двух расписок, которые должны храниться до момента выполнения оговоренных условий, после чего их следует уничтожить.

Ранее Еврокомиссия «тайно» подготовила доклад с предупреждением о коррупции на Украине.