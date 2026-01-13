«Ситуации несопоставимы»: МОК решил не отстранять США от Игр в отличие от России

Международный олимпийский комитет отреагировал на военную операцию США в Венесуэле, отказавшись отстранять американский олимпийский комитет и спортсменов страны, так как организация не может вмешиваться в политические вопросы. В комитете назвали нынешние события отличающимися от ситуации в конфликте России и Украины.

«Спорт должен оставаться маяком надежды»

Международный олимпийский комитет (МОК) спустя десять дней после событий 3 января отреагировал на военную операцию США в Венесуэле, в результате которой президент южноамериканской страны Николас Мадуро был захвачен и вывезен в Штаты, где уже предстал перед судом.

МОК отказался выносить санкции в адрес США, заявив, что не может вмешиваться в политику. В организации подчеркнули, что спорт должен объединять, а не разъединять мир.

«В мире, сотрясаемом конфликтами и разногласиями, МОК твердо убежден, что спорт должен оставаться маяком надежды, силой, объединяющей весь мир. Это лежит в основе олимпийского движения и вытекает из основополагающих принципов олимпизма. Это было вновь подчеркнуто исполнительным комитетом МОК в сентябре 2025 года. Как глобальная организация МОК должен управлять сложной реальностью, — говорится в заявлении на сайте комитета.

— На каждых Олимпийских играх МОК должен учитывать текущий политический контекст и последние события в мире. Мы всегда успешно справлялись с этим.

Способность объединять спортсменов, независимо от их происхождения, имеет основополагающее значение для будущего, основанного на ценностях по-настоящему глобального спорта, способного вселять надежду в мир».

Соединенные Штаты Америки не понесут никакого наказания и смогут выступить на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортине д'Ампеццо без каких-либо ограничений.

Нарушение, которого нет в хартии

Естественно, первым вопросом, возникшим у значительной части мировой общественности, стала разница в реакции главной спортивной организации мира на специальную военную операцию России на Украине, начавшуюся в 2022 году, и действия Штатов в Венесуэле.

В МОК считают, что речь идет о событиях разного толка.

«Следовательно, эти две ситуации несопоставимы. Это было подтверждено Спортивным арбитражным судом (CAS), который в своем решении от 23 февраля 2024 года заявил следующее: «Ссылки ОКР на конфликты вокруг территории Кашмира, конфликты вокруг территории Нагорного Карабаха и конфликты в Палестине неуместны, поскольку эти ситуации существенно отличаются от настоящего дела. В отличие от настоящего дела, соответствующие национальные олимпийские комитеты (НОК) не расширяли свою юрисдикцию на территорию другого НОК или за пределы своей собственной юрисдикции», — говорится в ответе организации на запрос российских СМИ.

Речь идет о том, что юрисдикцию Олимпийского комитета России вошли области, ранее относившиеся к Украине и не признанные мировым сообществом как территория Российской Федерации.

Тем не менее заявление МОК не выглядит исчерпывающим, поскольку санкции в отношении ОКР были вынесены в октябре 2023 года, когда в его состав вошли советы новых территорий, но уже 24 февраля 2022-го МОК заявил о нарушении Россией олимпийского перемирия, 25-го призвал отменить все международные соревнования на ее территории, а 28-го – отстранить всех спортсменов.

Все это было сделано в подавляющем большинстве видов спорта, и лишь в 2025 году в позиции Международного олимпийского комитета в отношении спортсменов из России случились подвижки, в результате чего они начали более-менее стабильно получать нейтральные статусы в разных видах спорта.

Можно провести определенные параллели между нынешней ситуацией и боевыми действиями со стороны Израиля в 2023 году в секторе Газа. МОК отказался отстранять национальный олимпийский комитет и выносить санкции против спортсменов страны, так как в этот момент не действовало олимпийское перемирие.

Оно наступает за неделю до начала Олимпиады и длится еще семь дней после ее окончания. Так что получается, США тоже ничего не нарушили.

При этом в олимпийской хартии (в нарушении которой также обвинялась Россия) нет ни одного слова ни про само олимпийское перемирие, ни про какие-либо санкции за его нарушение.

Очевидно, не последует в отношении США никаких санкций и от Международной федерации футбола (ФИФА), хотя в 2026 году Штаты наравне с Канадой и Мексикой будут хозяевами чемпионата мира по футболу.

Напомним, что во время жеребьевки турнира президент ФИФА Джанни Инфантино вручил президенту США Дональду Трампу только что созданную премию мира от ФИФА. Впрочем, это было еще до событий 3 января.