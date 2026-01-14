На Украине разоблачили главу одной из фракций Верховной рады по делу о взятках

На Украине главу одной из фракций Рады подозревают в участии в преступной схеме

Украинские антикоррупционные органы – Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) – объявили о раскрытии схемы, в которой замешан глава одной из парламентских фракций Верховной рады. По информации пресс-службы ведомств, чиновник подозревается в оказании незаконных услуг.

Обвинение касается предоставления преференций отдельным народным депутатам, входящим в другие фракции, в обмен на голосование по законопроектам. В Telegram-каналах НАБУ и САП указано, что действия квалифицируются как «предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» (ч. 4 ст. 369 УК Украины).

По данным украинского издания «Обозреватель.ua», под подозрением могут находиться Юлия Тимошенко или лидер партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

До этого сообщалось, что в офисе партии «Батькивщина» экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко проводятся следственные мероприятия.

Ранее Еврокомиссия «тайно» подготовила доклад с предупреждением о коррупции на Украине.