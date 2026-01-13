Размер шрифта
У экс-мэра Сочи требуют изъять недвижимость

У бывшего мэра Сочи хотят изъять элитные квартиры, коллекцию часов и спиртное
Телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Генпрокуратура РФ подала в суд иск об обращении в доход государства имущества бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского почти на 1,6 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Речь идет об имуществе, изъятом в рамках уголовного дела о коррупции. У Копайгородского и членов его семьи были обнаружены элитные квартиры, автомобили, а также коллекция дорогих часов и десятки миллионов рублей наличными.

«Стоимость имущества многократно превысила официальный доход чиновника, а поскольку нет сведений о легальности его приобретения, активы подлежат обращению в доход государства», — говорится в обращении.

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга Янина обвиняются по статье о присвоении или растрате. По версии следствия, в ноябре 2023 года экс-мэр получил через жену деньги от местного предпринимателя. Сумма взятки составила более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Также Копайгородского подозревают в присвоении имущества по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей.

Ранее в отношении экс-мэра Сочи возбудили новое уголовное дело.

