Посольство РФ ответило на обвинения США в хакерстве

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало обвинения минюста США в хакерской деятельности и и нападении на инфраструктуру других стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

В диппредставительстве отвергли данные обвинения, отметив, что у России нет намерений проводить «дестабилизирующие операции» в мире, поскольку это не входит в планы внешней политики страны.

Представитель посольства заявил, что такие заявления нацелены на «разогрев русофобских настроений» среди граждан США, а также развитие шпиономании и «охоты на ведьм».

«Все это уже несколько лет является отличительной особенностью политической жизни Вашингтона», — добавил собеседник агентства.

Кроме того, посольство обвинило американские власти в разрушении двусторонних отношений, а также навязывании «токсичного восприятия России».

Ранее американский минюст обвинил шестерых россиян в хакерских атаках, а также распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран и выборы. Вашингтон также подозревает их в сотрудничестве с Главным управлением Генштаба ВС России.

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