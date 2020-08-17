Эксперт раскрыл секретные коды для управления смартфоном

MMI-коды позволяют владельцу смартфона вступить в контакт с сервисным центром его мобильного оператора. Об этом сообщил РИАФАН со ссылкой на главу компании «Интеллектуальный резерв» Павла Мясоедова.

По его словам, чтобы узнать баланс счета, получить услуги, поменять тариф необходимо воспользоваться кодом, состоящим из цифр, «звездочки» и «решетки».

Специалист отметил, что у таких кодов есть недостатки — телефон начинает работать неисправно, приходится его перезагружать.

Тем не менее, при использовании кодов не надо звонить оператору и ждать своей очереди для связи с сотрудником колл-центра.

Как сообщил Мясоедов, с помощью комбинации #06# можно узнать IMEI смартфона, *##7594## выключает телефон.

Для отката телефона к заводским настройкам нажмите ##7780##. Для удаления всех SMS-сообщений — #5376#. Некоторые коды универсальны, другие подходят только для смартфонов на Android или IOS.

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