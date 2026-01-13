Синоптик рассказала, какой будет погода в Москве на Крещение

Крещенские морозы в Москве и Подмосковье 19 января будут соответствовать народному календарю, но не станут экстремальными. Об этом РИА Новости рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам синоптика, давать точный прогноз на несколько дней вперед сложно из-за постоянного обновления погодных моделей. Однако ожидается, что температура будет соответствовать сезону: возможны как слабые оттепели, так и морозы до –20…–25 °C.

«Оно должно быть морозным, но не экстремально морозным… Почему-то в этом году оно, наверное, совпадет с народным календарем», — сказала Макарова.

Специалист отметила, что по новым климатическим нормам январь в Москве стал теплее примерно на три градуса.

В понедельник руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что накрывший столичный регион январский циклон отступил, на фоне чего сильные снегопады в ближайшее время прекратятся – осадков будет втрое меньше. Слабый снег продолжит идти в Москве и Подмосковье до среды включительно, однако не выпадет более 1-3 мм.

Ранее в одном из районов Воронежской области отменили крещенские купания из-за БПЛА.