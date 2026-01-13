Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

Синоптик рассказала, какой будет погода в Москве на Крещение

Синоптик Макарова спрогнозировала морозную погоду на Крещение
Spring Melody/Shutterstock/FOTODOM

Крещенские морозы в Москве и Подмосковье 19 января будут соответствовать народному календарю, но не станут экстремальными. Об этом РИА Новости рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам синоптика, давать точный прогноз на несколько дней вперед сложно из-за постоянного обновления погодных моделей. Однако ожидается, что температура будет соответствовать сезону: возможны как слабые оттепели, так и морозы до –20…–25 °C.

«Оно должно быть морозным, но не экстремально морозным… Почему-то в этом году оно, наверное, совпадет с народным календарем», — сказала Макарова.

Специалист отметила, что по новым климатическим нормам январь в Москве стал теплее примерно на три градуса.

В понедельник руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что накрывший столичный регион январский циклон отступил, на фоне чего сильные снегопады в ближайшее время прекратятся – осадков будет втрое меньше. Слабый снег продолжит идти в Москве и Подмосковье до среды включительно, однако не выпадет более 1-3 мм.

Ранее в одном из районов Воронежской области отменили крещенские купания из-за БПЛА. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27605527_rnd_7",
    "video_id": "record::aeb24ee2-f36c-4ccb-81fd-445849c38d19"
}
 
Теперь вы знаете
Глубоко фальшиво и запрещено шариатом. Как делают дипфейки и реально ли их распознать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+