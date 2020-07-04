Названы три главные киберугрозы ближайшего десятилетия
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Основными киберугрозами, которые будут развиваться в ближайшее десятилетие, являются финансовая преступность, шпионаж и кибертерроризм, считает гендиректор международной компании Group-IB Илья Сачков. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».
Наиболее часто встречающейся станет финансовая преступность, однако население сможет построить «стратегию защиты» от этой угрозы, отметил Сачков.
При этом эксперт подчеркнул, что «рынок киберпреступности» меняется быстро и строить прогнозы возможно лишь на 1-2 года вперед.
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