Данные нескольких миллионов пользователей Telegram утекли в сеть

На одном из форумов даркнета обнародовали базу данных пользователей мессенджера Telegram, сообщает портал «Код Дурова».

Файлы, размером около 900 Мбайт, содержат номера телефонов, а также уникальные идентификаторы пользователей в мессенджере.

В пресс-службе Telegram подтвердили факт существования базы и отметили, что большинство слитых аккаунтов уже неактуальны. Также в Telegram добавили, что около 70% принадлежат пользователями из Ирана и только 30% — россиянам. При этом точное число слитых аккаунтов не называется.

«Ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор», — добавили в пресс-службе.

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