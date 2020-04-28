Москва будет использовать искусственный интеллект в диагностике коронавируса

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В Москве врачи начнут использовать искусственный интеллект для обнаружения коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании президента с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19.

Отмечается, что система будет введена в действие с 29 апреля. Диагностика будет проводиться на основе рентгеновских снимков.

В Москве коронавирусом заразились 48 тысяч, скончались 479 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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