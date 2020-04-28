Москва будет использовать искусственный интеллект в диагностике коронавируса
В Москве врачи начнут использовать искусственный интеллект для обнаружения коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании президента с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19.
Отмечается, что система будет введена в действие с 29 апреля. Диагностика будет проводиться на основе рентгеновских снимков.
В Москве коронавирусом заразились 48 тысяч, скончались 479 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин продлил период нерабочих дней до 11 мая
— В Москве каждый пятый медработник переболел COVID-19
— Путин поручил разработать общенациональный план по поддержке деловой жизни в РФ