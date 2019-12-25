Мантуров оценил шанс Apple покинуть российский рынок

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что компания Apple вряд ли уйдет с российского рынка после принятия закона о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры, телевизоры. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, Apple интересен российский рынок, и они вряд ли «примут для себя настолько невыгодные решения».

При этом у многих вызывает опасение возможный уход с рынка компании.

Также Мантуров отметил, что в России продаются смартфоны и других производителей, добавив, что не каждый станет покупать Apple.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на электронную технику. Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.

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